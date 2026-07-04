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लखनऊ आम महोत्सव में 'नूरजहां' का जलवा, मैंगो के दीवाने ले रहे स्वाद

रणदीप सिंह ने बताया कि नूरजहां स्वाद के मामले में चौसा से अलग है. इसका छिलका मोटा, गुठली पतली और छोटी होती है. पकने पर इसका रंग बेहद आकर्षक हो जाता है. इसकी खुशबू अलग होती है और इसका गूदा मीठे और हल्के खट्टे स्वाद का मिश्रण होता है. उन्होंने इसे दुनिया की दुर्लभ आम प्रजातियों में से एक बताया.

3 किलो का नूरजहां आम: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से आए बागवान रणदीप सिंह राठौड़ प्रदर्शनी में नूरजहां प्रजाति का करीब 3 किलो वजनी आम लेकर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि इस प्रजाति के आम सामान्य तौर पर 4 किलो तक के हो जाते हैं, लेकिन अब सीज़न खत्म होने के कारण ये सबसे बड़ा नूरजहां आम है. उन्होंने बताया कि वह कुल 25 किस्मों के आम लेकर आए हैं, जिनमें केसर, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, नूरजहां और राजपुरी प्रमुख हैं.

वहीं, प्रदर्शनी में रखा ड्रैगन फ्रूट का पौधा भी किसानों और बागवानों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है. दूर-दराज से आए किसान उसके चारों ओर खड़े होकर खेती की तकनीक और संभावनाओं की जानकारी विशेषज्ञों से ले रहे हैं. महोत्सव में आए लोग एक ओर जहां आम की दुर्लभ और नई प्रजातियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम से बने उत्पादों और ड्रैगन फ्रूट की बागवानी में भी खास रुचि दिखा रहे हैं.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव में इस बार 800 से अधिक किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. 50 ग्राम वजनी इलायची आम से लेकर करीब 3 किलो वजनी दुर्लभ नूरजहां आम लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं.

आम प्रेमियों की लगी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुगर के मरीजों के लिए अंबिका आम: उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आए अनिल यादव ने बताया कि उनके बाग में करीब 140 किस्मों के आम हैं. हालांकि इस बार खराब मौसम और अन्य कारणों से वह केवल 35 प्रजातियां ही महोत्सव में ला सके. उन्होंने बताया कि उनके रेड आइवरी, बनाना मैंगो, टॉमी एटकिंस और अंबिका आम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. रेड आइवरी इस साल पहली बार प्रदर्शनी में लाया गया है. वहीं अंबिका को उन्होंने शुगर-फ्री आम बताया, जिसे मधुमेह के मरीज भी खा सकते हैं.

लखनऊ के अमरजीत यादव परिवार के साथ महोत्सव देखने पहुंचे. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ यहां आकर उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आम की इतनी अधिक किस्में भी होती हैं. बच्चों को भी पहली बार आम की इतनी विविध प्रजातियों के बारे में जानने का अवसर मिला.

आम के अलग-अलग वैरायटी का आनंद लेते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

विदेश से भी आए आम लवर: रूस के दावोस मूल की कतीयन ने कहा कि वह पहली बार आम महोत्सव में आई हैं. उन्होंने बताया कि जीवन में पहली बार उन्होंने आम के इतने अधिक और खूबसूरत किस्में एक साथ देखी हैं. उन्होंने कहा कि वह कुछ आम खरीदना चाहेंगी. उनके अनुसार दशहरी और चौसा उनकी सबसे पसंदीदा किस्में हैं, जिन्हें वह पहले भी कई बार खा चुकी हैं.

बुंदेलखंड में आम की बागवानी को मिले बढ़ावा: बलराम दारी ने कहा कि महोत्सव में आकर उन्हें महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है. उन्होंने बताया कि वह यहां आए किसानों के संपर्क में रहेंगे और मलिहाबाद जाकर आम की बागवानी का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेंगे. उनका कहना था कि बुंदेलखंड क्षेत्र नींबू, करौंदा और मौसमी की खेती में आगे है, लेकिन आम की बागवानी को भी वहां बढ़ावा दिया जा सकता है.

लखनऊ में आम महोत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

आम की हाथी झूम और कमखास किस्में हो रही विलुप्त: बागवान उपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम उत्पादकों को अपनी किस्मों को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच दिया है. उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान खरीदारों के साथ व्यावसायिक बैठकें भी होती हैं. जब लोग दशहरी, चौसा और अन्य किस्मों को देखते हैं तो यहीं से ऑर्डर भी मिलते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को पारंपरिक और दुर्लभ किस्मों जैसे हाथी झूम और कमखास जैसी लुप्त होती प्रजातियों के बारे में जानने का अवसर देते हैं.

बच्चे भी आम के दिवानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. पिछले 9 सालों से प्रदेश सरकार लगातार इस तरह के आयोजनों के माध्यम से आम की विभिन्न प्रजातियों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर रही है.

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