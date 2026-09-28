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3 IPS अफसरों के तबादले; जानिए किसको कहां मिली तैनाती

इससे पहले 22 सितंबर को 18 आईपीएस के तबादले किए गए थे

यूपी में आईपीएस के ट्रांसफर
यूपी में आईपीएस के ट्रांसफर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 5:18 PM IST

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लखनऊ: यूपी पुलिस में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. पुलिस विभाग की ओर से जारी सूची के मुताबिक तीन आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर इसमें शामिल है. इन अफसरों में दो वरिष्ठ आईपीएस हैं, जबकि एक एसपी रैंक के अधिकारी हैं. इससे पहले भी पुलिस विभाग में कई आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले जा चुके हैं.

इन अफसरों के तबादले
इन अफसरों के तबादले (Photo Credit; ETV Bharat)

जारी सूची के मुताबिक 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है. वह अब तक पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनात थे. उन्हें पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पश्चिम जोन, मुरादाबाद बनाया गया है.

2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमराज मीना का भी तबादला किया गया है. वह अभी पुलिस उपमहानिरीक्षक यूपीएसआईएफएस, लखनऊ के पद पर तैनात थे. अब उन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है.

इस क्रम में 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश द्विवेदी को भी नई जिम्मेदारी मिली है. वह अभी सेना नायक 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ के पद पर तैनात थे. अब उन्हें पुलिस अधीक्षक चुनाव प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.

बता दें कि इससे पहले 22 सितंबर को योगी सरकार ने एक साथ 18 आईपीएस के तबादले कर दिए थे. इन IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. लिस्ट में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया. जबकि इससे एक दिन पहले सोमवार को 34 IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे.

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 18 IPS अफसरों का तबादला, इनमें एक महिला अधिकारी

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IPS MANOJ KUMAR SINGH
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