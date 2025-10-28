ETV Bharat / state

आगरा में 3 इंटरनेशनल साइबर ठग गिरफ्तार; कर चुके हैं 500 करोड़ की ठगी

आगरा: ताजनगरी आगरा की पुलिस और साइबर क्राइम थाने की टीम ने बड़ी कार्रवाई करके इंटरनेशनल साइबर ठग गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करके तीनों को दबोचा है, जो विदेश में मोटी सैलरी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग राज्यों से बेरोजगार युवाओं को कम्बोडिया, थाईलैंड और वियतनाम भेजते थे. फिर साइबर क्रिमिनल गैंग को युवाओं को बेच करके उनसे ठगी कराते थे.

एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि इंटरनेशनल साइबर ठग गैंग के दबोचे गए सदस्यों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिनकी तस्दीक की जा रही है. तीनों ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि भारत के जिन भी युवाओं को साइबर क्रिमिनल गैंग को बेचा गया था. वो भारत के अलग-अलग प्रदेशों में करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुके हैं. गैंग के हर सदस्य का काम बंटा हुआ होता था.

एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आतिफ खान पुत्र मोहम्मद अतीक खान निवासी एबी नगर, जैर खिड़की, कोतवाली उन्नाव, आरोपी अजय कुमार शुक्ला पुत्र अमितेशनगर, राजेंद्र नगर, इंदौर मप्र और एक अन्य है. आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों से बेरोजगार युवाओं को विदेश में मोटे वेतन पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता था.

सभी को भारत से थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम भेजा जाता था. जहां पर सभी बेरोजगारों को वहां पर एक्टिव साइबर क्राइम गैंग को 3500 से 4000 हजार डॉलर में बेच दिया जाता. इसके बाद भारत से नौकरी के लिए कंबोडिया और वियतनाम भेजे गए बेरोजगारों को साइबर क्रिमिनल गैंग के लोग हाउस अरेस्ट करके ऑनलाइन ठगी, डिजिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड के काम में लगा देते थे.

एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्म्रद आतिफ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपी मर्चेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग किए हुए हैं. जो लंबे समय से कम्बोडिया में रहा था. उसने अजय कुमार शुक्ला के साथ मिलकर 50 से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर कम्बोडिया और वियतनाम में भेजकर साइबर क्रिमिनल गैंग को 3500 डॉलर में बेच दिया.

जिसने भी विरोध किया, उसके साथ मारपीट की जाती थी. इसके साथ ही वसूली के बाद छोड़ा जाता था. एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपियों से जब्त किए गए मोबाइल, लैपटॉप, सीपीयू, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी समेत दस्तावेजों को बरामद किया है. जिसके आधार पर आगे की छनबीन की जा रही है.