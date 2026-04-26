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सीतापुर में बाइक सवार मां-बेटे सहित 3 को ट्रक ने रौंदा, मौत

सीतापुर: जिले के कोतवाली देहात इलाके में ककहरा के पास अंगरासी मोड़ पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार तीन लोगों को रौंद दिया. हादसे में मां-बेटे व मामी की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई. वहीं पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया. हादसे को अंजाम देने वाला ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.





बता दें कि रविवार सुबह रामकोट थाना क्षेत्र के अर्थाना निवासी हिमांशु (30) मां रेखा पांडेय (50) व मामी सुनीता (30) के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था. इसी दौरान ककहरा के पास अंगरासी मोड़ पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में रेखा व हिमांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.





वहीं सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई. मौके पर पहुंचीं पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिये जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां इलाज के दौरान सुनीता ने भी दम तोड़ दिया. घटना को अंजाम देने वाले वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है. वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. थानाध्यक्ष कोतवाली देहात अमर सिंह ने बताया कि शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गये है. ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.





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