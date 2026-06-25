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आगरा में महिला अधिवक्ता के भाई पर हमले में शूटर हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सपा पार्षद समेत तीन मुठभेड़ में गिरफ्तार

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पूर्व पार्षद सुनील राठौर ने 1.5 लाख रुपये में गौरव की हत्या की सुपारी दी थी.

Criminal Arrested In Agr
शूटर हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सपा पार्षद समेत तीन मुठभेड़ में गिरफ्तार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:38 AM IST

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आगरा: आगरा की ताजगंज थाना पुलिस ने श्यामलाल मार्ग पर अधिवक्ता संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर पर जानलेवा हमले का बुधवार देर रात खुलासा कर दिया. पुलिस ने मुठभेड़ मुख्य शूटर हिस्ट्रीशीटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मुठभेड़ में दबोचा गया मुख्य शूटर हिस्ट्रीशीटर जिम्मी चौधरी है, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है. जबकि, इस मामले में कथित साजिशकर्ता सपा के पूर्व पार्षद सुनील राठौर और उसका सहयोगी दिनेश शर्मा भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

शूटर हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सपा पार्षद समेत तीन मुठभेड़ में गिरफ्तार. (ETV Bharat)

पूछताछ में दो अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं. जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पूर्व पार्षद सुनील राठौर ने 1.5 लाख रुपये में गौरव की हत्या की सुपारी दी थी.

बता दें कि 21 जून की रात करीब 9:57 बजे महिला अधिवता संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर पर जानलेवा हमला हुआ था. महिला अधिवक्ता संगीता राठौर ने पुलिस को बताया था कि भाई गौरव राठौर अपनी परचून की दुकान पर बैठा था. तभी बाइक सवार दो युवक दुकान पर आए. एक हमलावर ने हेलमेट पहने था.

उसने भाई गौरव राठौर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिसमें गौरव घायल हो गया. मगर, उसने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया. जिस पर हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की और भाग गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. पुलिस ने इसके आधार पर जांच की.

पूर्व पार्षद ने रंजिश में रची थी पूरी साजिश

एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि अधिवक्ता संगीता राठौर का अपने रिश्तेदारों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है. मामले की जांच में सामने आया कि सपा के पूर्व पार्षद सुनील राठौर की अधिवक्ता संगीता राठौर से व्यक्तिगत रंजिश थी.

संगीता राठौर की शिकायत पर उसकी एक बिल्डिंग सील हुई थी. पुराने मामले में वारंट जारी होने के बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था. जेल में पूर्व पार्षद सुनील राठौर की मुलाकात रणजीत और आवास विकास निवासी जिम्मी चौधरी से हुई थी. जहां ही पूर्व पार्षद सुनील राठौर ने अधिवक्ता संगीता के परिवार को डराने की साजिश रची गई थी. इस साजिश के तहत गौरव राठौर पर हमला कराया गया था.

1.50 लाख रुपये में ली सुपारी

एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह नागर ने बताया कि ताजगंज थाना क्षेत्र में झलकारी बाई चौराहा के पास मुठभेड़ में तीन आरोपी बदोचे हैं. आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि चार दिन पहले मुख्य शूटर हिस्ट्रीशीटर जिम्मी चौधरी जेल से बाहर आया था. जेल में सपा के पूर्व पार्षद सुनील राठौर के साथ हुई डील के बाद शूटर जिम्मी और रणजीत पहले सुनील राठौर के घर पहुंचे. जहां पर तीनों ने मिलकर अधिवक्ता संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर पर हमले की योजना बनाई. जिसमें शूटर जिम्मी ने गौरव राठौर की दुकान पर पहुंचकर गोली मारी.

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सुनील राठौर से इस काम के लिए 1.50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था. जिसमें सुनील राठौर ने 30 हजार रुपये एडवांस दिए और बाकी की शेष 1.20 लाख रुपये वारदात के बाद देने की बात तय हुई थी. मगर, इससे पहले ही तीनों आरोपी धरे गए.

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