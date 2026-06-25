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आगरा में महिला अधिवक्ता के भाई पर हमले में शूटर हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सपा पार्षद समेत तीन मुठभेड़ में गिरफ्तार

शूटर हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सपा पार्षद समेत तीन मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

आगरा: आगरा की ताजगंज थाना पुलिस ने श्यामलाल मार्ग पर अधिवक्ता संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर पर जानलेवा हमले का बुधवार देर रात खुलासा कर दिया. पुलिस ने मुठभेड़ मुख्य शूटर हिस्ट्रीशीटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में दबोचा गया मुख्य शूटर हिस्ट्रीशीटर जिम्मी चौधरी है, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है. जबकि, इस मामले में कथित साजिशकर्ता सपा के पूर्व पार्षद सुनील राठौर और उसका सहयोगी दिनेश शर्मा भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शूटर हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सपा पार्षद समेत तीन मुठभेड़ में गिरफ्तार. (ETV Bharat) पूछताछ में दो अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं. जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पूर्व पार्षद सुनील राठौर ने 1.5 लाख रुपये में गौरव की हत्या की सुपारी दी थी. बता दें कि 21 जून की रात करीब 9:57 बजे महिला अधिवता संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर पर जानलेवा हमला हुआ था. महिला अधिवक्ता संगीता राठौर ने पुलिस को बताया था कि भाई गौरव राठौर अपनी परचून की दुकान पर बैठा था. तभी बाइक सवार दो युवक दुकान पर आए. एक हमलावर ने हेलमेट पहने था. उसने भाई गौरव राठौर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिसमें गौरव घायल हो गया. मगर, उसने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया. जिस पर हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की और भाग गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. पुलिस ने इसके आधार पर जांच की.