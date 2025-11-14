माफिया कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सहित 3 लोग गिरफ्तार, स्कूल पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था गिरोह
फर्जी कागजात बनवाकर आजमगढ़ के श्रीकृष्ण पाठशाला की मैनेजिंग कमेटी पर कब्जा करने की साजिश थी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 2:50 PM IST
आजमगढ़ः पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया और गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित चार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसके साथ ही पुलिस ने कुंटू सिंह की पत्नी बंदना सिंह सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोतवाली में पुलिस ने पीएसी लगाई है. यह गिरोह फर्जी कागजात बनवाकर श्रीकृष्ण पाठशाला (इंटर कॉलेज), आजमगढ़ की मैनेजिंग कमेटी पर कब्जा करने की साजिश कर रहा था.
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पांडेय की तहरीर पर थाना कोतवाली में कुंटू सिंह, उसकी पत्नी बंदना सिंह, सहयोगी सुनील कुमार सिंह व नरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस गिरोह द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विद्यालय प्रबन्धन पर कब्जे का प्रयास, विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमों में फसाने की साजिश, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी जैसे अपराध किए जा रहे थे. इस गिरोह के खिलाफ पहले भी कोतवाली में कई मुकदमा दर्ज है. जिसकी विवेचना पूरी कर पुलिस न्यायालय को आरोप पत्र भेज चुकी है.
पुलिस की ओर से जारी आपराधिक इतिहास में कुंटू सिंह के नाम हत्या, लूट, गैंगेस्टर, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित कुल 78 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं. पुलिस ने गिरोह के अन्य तीन सदस्यों बंदना सिंह, सुनील सिंह व नरेन्द्र सिंहपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हैं. पुलिस ने इस मामले में बंदना सिंह सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गिरोह की संपूर्ण गतिविधियों, आर्थिक स्रोतों, सहयोगियों, तथा फर्जी दस्तावेज़ तैयार कराने वाले नेटवर्क की जांच को लेकर विशेष टीम बनाई गई है. विद्यालय प्रबन्धन से जुड़े दस्तावेजों की भी विस्तृत जांच की जा रही है.
SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 2023 में थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज किया किया गया था. जिसमें कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके झांसा देने के संबंध में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें माफिया ध्रुव सिंह उनकी पत्नी वंदना सिंह, नरेंद्र सिंह और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं. चार्जशीट लगने के बाद गैंगस्टर दर्ज किया गया. इसी मुकदमा के अंतर्गत शुक्रवार को वंदना, सुनील, हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
