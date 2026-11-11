बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत
देर शाम तीनों एक ही मोटरसाइकिल से झांसी से लौट रहे थे, तभी बाइक हादसे की शिकार हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:02 PM IST
झांसी: जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ललितपुर-रक्सा हाईवे पर सड़क किनारे खराब हालत में खड़े ट्रक के पीछे बाइक टकराने के कारण उस पर सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान राज, आयुष और हर्ष के रूप में हुई है.
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 निवासी राज के परिवार में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही थीं. आगामी 25 नवंबर को राज की बहन काजल की शादी होनी थी. शादी में रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए राज अपने 2 दोस्तों आयुष और हर्ष के साथ मंगलवार को ललितपुर के तालबेहट गया. तीनों ने वहां परिचितों को शादी के निमंत्रण कार्ड बांटे. देर शाम तीनों एक ही मोटरसाइकिल से झांसी वापस लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक खड़ी ट्रक में भिड़ गई.
सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को बाहर निकाला और आनन-फानन में उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया. मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अभिषेक यादव ने तीनों युवकों की मौत की पुष्टि की.
हादसे में जान गंवाने वाले आयुष के पिता संतोष कुमार ने बताया कि कार्ड बांटने जाते समय उन्होंने बेटे को मोटरसाइकिल से जाने के बजाय बस से जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह दोस्तों के साथ बाइक से चला गया.
पुलिस अधीक्षक सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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