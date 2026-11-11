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बहन की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

खड़ी ट्रक में भिड़ी बाइक 3 दोस्तों की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ललितपुर-रक्सा हाईवे पर सड़क किनारे खराब हालत में खड़े ट्रक के पीछे बाइक टकराने के कारण उस पर सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान राज, आयुष और हर्ष के रूप में हुई है.

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 निवासी राज के परिवार में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही थीं. आगामी 25 नवंबर को राज की बहन काजल की शादी होनी थी. शादी में रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए राज अपने 2 दोस्तों आयुष और हर्ष के साथ मंगलवार को ललितपुर के तालबेहट गया. तीनों ने वहां परिचितों को शादी के निमंत्रण कार्ड बांटे. देर शाम तीनों एक ही मोटरसाइकिल से झांसी वापस लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक खड़ी ट्रक में भिड़ गई.