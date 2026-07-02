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सोशल मीडिया से सीखा ठगी का तरीका, फिर फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बना हड़पे करोड़ों रुपये, 3 आरोपी गिरफ्तार

लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर शिकार बनाते थे आरोपी

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सोशल मीडिया से सीखा ठगी का तरीका, फिर फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बना हड़पे करोड़ों रुपये, 3 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:24 PM IST

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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया से ठगी के तरीके सीखकर लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर शिकार बनाते थे. शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी फरार होने की खिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें दबोच लिया.

सोशल मीडिया से सीखा ठगी का तरीका, फिर फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बना हड़पे करोड़ों रुपये, 3 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि नई मंडी थाना में आयोजित समाधान दिवस के दौरान 20 से 25 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे निवेश के नाम पर बड़ी रकम ठगी गई है. पुलिस की जांच में हरेंद्र मलिया, दीपक चौधरी और प्रवीण कुमार का नाम सामने आया. उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्ताार कर लिया है. इन आरोपियों ने ग्लोबल टेक रियल एस्टेट और GT-FX ट्रेडिंग नाम से फर्जी कंपनियां बनाई थीं और खुद को उनका संचालक बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे.

आरोपियों ने निवेशकों को एक लाख रुपये निवेश करने पर हर महीने सात हजार रुपये (करीब 10 प्रतिशत) रिटर्न देने का लालच दिया जाता था. इनके झांसे में आकर 50 से 60 लोगों ने करोड़ों रुपये निवेश भी कर दिए. पुलिस के अनुसार कुछ सरकारी कर्मचारियों ने भी इन कंपनियों में पैसा लगाया था.

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में सोशल मीडिया पर इस तरह की धोखाधड़ी करने का तरीका सीखा थी. उसके बाद से वारदात को अंजाम देने में जुट गए. आरोपियों ने ठगी से जुटाई गई रकम का कुछ हिस्सा शेयर बाजार समेत अन्य माध्यमों में लगाया था, जबकि इनके पास किसी प्रकार का वैध पंजीकरण नहीं था.

पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और फर्जी कंपनियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ BUDS Act-2019 के तहत भी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों का पैसा लेकर फरार होने की जुगत में थे, लेकिन उससे पहले पकड़ लिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और ठगी की रकम की जांच कर रही है.

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