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सोशल मीडिया से सीखा ठगी का तरीका, फिर फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बना हड़पे करोड़ों रुपये, 3 आरोपी गिरफ्तार

सोशल मीडिया से सीखा ठगी का तरीका, फिर फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बना हड़पे करोड़ों रुपये, 3 आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया से ठगी के तरीके सीखकर लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर शिकार बनाते थे. शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी फरार होने की खिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें दबोच लिया. सोशल मीडिया से सीखा ठगी का तरीका, फिर फर्जी रियल एस्टेट कंपनी बना हड़पे करोड़ों रुपये, 3 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि नई मंडी थाना में आयोजित समाधान दिवस के दौरान 20 से 25 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे निवेश के नाम पर बड़ी रकम ठगी गई है. पुलिस की जांच में हरेंद्र मलिया, दीपक चौधरी और प्रवीण कुमार का नाम सामने आया. उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्ताार कर लिया है. इन आरोपियों ने ग्लोबल टेक रियल एस्टेट और GT-FX ट्रेडिंग नाम से फर्जी कंपनियां बनाई थीं और खुद को उनका संचालक बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे.