पुष्कर में तीन विदेशी महिलाओं को पकड़ अलवर डिटेंशन सेंटर छोड़ा, डिपोर्ट करने की तैयारी
गत 29 सितंबर को होटल और गेस्ट हाउस की चेकिंग में तीन विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया.
Published : October 1, 2026 at 8:31 PM IST
अजमेर: सीआईडी जाेन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक महिला केन्या की है, जो करीब एक वर्ष से भारत में ओवर स्टे कर रही थी. वह पुष्कर में 5 दिन से बिना दस्तावेज होटल में ठहरी हुई थी. ऐसे में होटल संचालक पर कानून का शिकंजा कसने वाला है. वहीं दो थाईलैंड की रहने वाली महिलाएं हैं. इनके पासपोर्ट–वीजा पर फर्जी इमीग्रेशन सील पाई गई. दोनों ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया था.
अजमेर सीआईडी जाेन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि गत 29 सितंबर को पुष्कर यूनिट की ओर से एक होटल को चैक किया गया. यहां 5 दिनों से एक केन्याई महिला को अवैध रूप से रखा गया था. होटल में महिला का कमरा खुलवा पूछताछ की गई और दस्तावेज देखे गए. महिला के पास दस्तावेजों की मूल प्रति नहीं होने के चलते मोबाइल से प्रति निकलवा कर सत्यापन करवाया गया. महिला 6 मार्च, 2025 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी. उसके पास 90 दिन का वीजा था, लेकिन वह करीब एक वर्ष से भारत में ओवर स्टे कर रही थी. इस दौरान वह दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रह रही थी. विदेशी महिला को अवैध रूप से होटल में रखने के मामले में होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
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थाईलैंड की दो महिलाएं भी पकड़ी: एएसपी मीणा ने बताया कि नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश करने के संबंध में स्टेट स्पेशल ब्रांच से दो विदेशी महिलाओं के पुष्कर में होने का अलर्ट मिला था. 29 सितंबर को पुष्कर के नाला क्षेत्र में स्थित एक होटल की चेकिंग की गई, जहां दो थाईलैंड निवासी महिला रुकी हुई थी. ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रैक किए जाने के बाद हुई पड़ताल में दोनों विदेशी महिलाओं के नेपाल से भारत में अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आने की पुष्टि हुई है.
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कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी: उन्होंने बताया कि गृह विभाग के आदेश के अनुसार तीनों विदेशी महिलाओं को अलवर के डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है, जहां से उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा. एएसपी मीना ने बताया कि आगामी दिनों में भी होटल और गेस्ट हाउस की लगातार चेकिंग होती रहेगी. जहां ओवर स्टे करने या वीजा नियमों के अंतर्गत उल्लंघन करते पाए गए विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी.