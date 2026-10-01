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पुष्कर में तीन विदेशी महिलाओं को पकड़ अलवर डिटेंशन सेंटर छोड़ा, डिपोर्ट करने की तैयारी

अजमेर सीआईडी जाेन, एएसपी कार्यालय ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: सीआईडी जाेन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक महिला केन्या की है, जो करीब एक वर्ष से भारत में ओवर स्टे कर रही थी. वह पुष्कर में 5 दिन से बिना दस्तावेज होटल में ठहरी हुई थी. ऐसे में होटल संचालक पर कानून का शिकंजा कसने वाला है. वहीं दो थाईलैंड की रहने वाली महिलाएं हैं. इनके पासपोर्ट–वीजा पर फर्जी इमीग्रेशन सील पाई गई. दोनों ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया था.