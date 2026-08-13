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विदेश से MBBS कर 25-30 लाख में बनवाया फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र, तीन डॉक्टर गिरफ्तार

तीनों आरोपी प्रयासों में एफएमजीई में पास नहीं हो पाए. इसके चलते फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए लिए.

Accused Ashish, Naresh Rolaniya and Rajendra Yadav (left to right)
आरोपी आशीष, नरेश रोलानिया और राजेंद्र यादव (बाएं से दाएं) (Source - SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 11:05 PM IST

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जयपुर: विदेश से एमबीबीएस करने के बाद बिना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) पास किए फर्जी प्रमाण पत्र से राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में पंजीयन करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तीन और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह से सांठ–गांठ कर 20 से 30 लाख रुपए में प्रमाण पत्र बनवाए. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डीग निवासी आशीष कुमार शर्मा, मुरलीपुरा (जयपुर) निवासी राजेंद्र कुमार यादव और बामनवास (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी नरेश रोलानिया को गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों को एसओजी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

तीन बार में भी एफएमजीई पास नहीं कर पाया आशीष: एसओजी की पड़ताल में सामने आय कि आशीष शर्मा कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर 2021 में भारत वापस आया था. उसने तीन बार एफएमजीई पास करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ. उसने दौसा निवासी शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए में एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया. जिसके जरिए इंटर्नशिप का आवेदन कर राजकीय मेडिकल कॉलेज, करौली से इंटर्नशिप की. वह वर्तमान में एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा है. फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले शुभम गुर्जर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. जो फिलहाल, जेल में है.

पढ़ें: फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र केस: विदेश से MBBS करने वाले तीन डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े

आठ बार प्रयास, पास नहीं हुआ राजेंद्र: उन्होंने बताया कि आरोपी राजेंद्र यादव ने चीन से एमबीबीएस की है. वह 2006 से 2012 तक एमबीबीएस करने के बाद 2012 में वापस भारत आया. उसने आठ बार प्रयास किया, लेकिन एफएमजीई पास नहीं कर पाया. उसने बहरोड़ निवासी संदीप से 29 लाख रुपए में एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. जिसके आधार पर पंजीयन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आवेदन कर दिया. वह वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा स्थित अपनी डॉक्टर पत्नी के नारायण हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम देख रहा था. उसे प्रमाण पत्र दिलवाने वाले संदीप के बारे में अनुसंधान जारी है.

पढ़ें: फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से RMC में रजिस्ट्रेशन, SOG के हत्थे चढ़ा राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कर्मचारी

नरेश ने भी तीन बार दी एफएमजीई: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि नरेश रोलानिया साल 2021 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर वापस भारत आया. उसने तीन बार प्रयास किया, लेकिन एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाया. उसके रिश्तेदार नरेंद्र ने 26 लाख रुपए में उसे फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाकर दिया. जिसके आधार पर उसने उदयपुर मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप की. वह कोटपूतली के पल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में बिना आरएमसी में पंजीयन करवाए मरीजों का इलाज कर रहा था.

पढ़ें: मेडिकल सिस्टम में 'घुसपैठ': आरएमसी की भूमिका की जांच करेगी एसओजी और प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह पर कसेगी शिकंजा

100 से ज्यादा डॉक्टर चिह्नित, 30 गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नवारिया ने विदेश से एमबीबीएस के बाद फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाने वाले 100 से अधिक डॉक्टरों को चिह्नित कर रखा है. इनमें से आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें 25 विदेश से एमबीबीएस डॉक्टर, आरएमसी का तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम माली भी शामिल है.

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