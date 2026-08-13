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विदेश से MBBS कर 25-30 लाख में बनवाया फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र, तीन डॉक्टर गिरफ्तार

जयपुर: विदेश से एमबीबीएस करने के बाद बिना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) पास किए फर्जी प्रमाण पत्र से राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में पंजीयन करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तीन और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह से सांठ–गांठ कर 20 से 30 लाख रुपए में प्रमाण पत्र बनवाए. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डीग निवासी आशीष कुमार शर्मा, मुरलीपुरा (जयपुर) निवासी राजेंद्र कुमार यादव और बामनवास (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी नरेश रोलानिया को गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों को एसओजी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

तीन बार में भी एफएमजीई पास नहीं कर पाया आशीष: एसओजी की पड़ताल में सामने आय कि आशीष शर्मा कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर 2021 में भारत वापस आया था. उसने तीन बार एफएमजीई पास करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ. उसने दौसा निवासी शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए में एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया. जिसके जरिए इंटर्नशिप का आवेदन कर राजकीय मेडिकल कॉलेज, करौली से इंटर्नशिप की. वह वर्तमान में एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा है. फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले शुभम गुर्जर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. जो फिलहाल, जेल में है.

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आठ बार प्रयास, पास नहीं हुआ राजेंद्र: उन्होंने बताया कि आरोपी राजेंद्र यादव ने चीन से एमबीबीएस की है. वह 2006 से 2012 तक एमबीबीएस करने के बाद 2012 में वापस भारत आया. उसने आठ बार प्रयास किया, लेकिन एफएमजीई पास नहीं कर पाया. उसने बहरोड़ निवासी संदीप से 29 लाख रुपए में एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. जिसके आधार पर पंजीयन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आवेदन कर दिया. वह वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा स्थित अपनी डॉक्टर पत्नी के नारायण हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम देख रहा था. उसे प्रमाण पत्र दिलवाने वाले संदीप के बारे में अनुसंधान जारी है.