भिंड में नहर में पलटा ट्रैक्टर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

ट्रैक्टर के नीचे दबे थे किसानों के शव ( Etv Bharat )

उत्तर प्रदेश से धान बेच कर लौट रहे थे तीनों किसान

हादसे के समय रात में कुछ किसान नहर के पास ही अपने खेतों पर काम कर रहे थे, अचानक किसानों की नज़र नहर में पड़े ट्रैक्टर पर पड़ी तो सभी ने दौड़ लगाई. मौके पर तीनों किसान ट्रैक्टर के नीचे दबे थे. आनन फानन में ग्रामीणों ने लहार पुलिस को भी सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया. लेकिन पानी में ट्रेक्टर डूबे होने से तीनों की मौत हो चुकी थी.

भिंड: मंगलवार रात भिंड के नानपुरा में एक ह्रदय विदारक घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा नहर में ट्रैक्टर पलटने से हुआ जिसमें पिता, पुत्र व भाई की मौके पर ही मौत हो गई. घटना लहार थाना क्षेत्र में आने वाले नानपुरा गांव के पास की है. परिवार के तीनों सदस्य किसान थे और अपना धान बेच कर गांव रावतपुरा सानी लौट रहे थे. इसी बीच अंधेरे में उनका ट्रैक्टर ट्रॉली नानपुरा गांव के पास नहर में पलट गया.

मृतक किसान के बेटे पंचम सिंह ने बताया कि, उसके पिता झींगुरीं सिंह राजपूत, चाचा बलबीर सिंह और भाई शिवेंद्र सिंह मंगलवार को उत्तरप्रदेश के सीकरी में अपनी धान बेचने गए थे. बिकावली के बाद वे देर रात गांव वापस आ रहे थे. वहीं नानपुरा के पास उनका ट्रैक्टर बंबा (नहर) में पलट गया जिसमें तीनों की मौत हो गई है.

घटना से स्तब्ध परिजन (Etv Bharat)

क्षतिग्रस्त पुलिया पर अनियंत्रित होने की आशंका

मामले में लहार थाना प्रभारी शिव सिंह यादव के मुताबिक़, '' ये हादसा अंधेरे की वजह से हुआ होगा. नानपुरा के पास बनी नहर पुलिया क्षतिग्रस्त थी. ऐसे में प्राथमिक तौर पर यही लगता है कि पुलिया से गुज़रते समय ट्रैक्टर डिस्बैलेंस हो गया होगा और नहर में पलट गया होगा. फिलहाल तीनों किसानों के शव रिकवर कर मार्ग क़ायम कर लिया गया है और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं.''

क्षतिग्रस्त पुलिया पर कई हादसे, मरम्मत की सुध नहीं

स्थानीय किसान ज्ञानसिंह ने कहा, '' हम खेत में काम कर रहे थे जब पुलिया के पास पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली उल्टी नहर में पड़ी थी. साथ के लोगों को डायल 112 पर सूचित किया और लहार पुलिस को बुलाया था. ये पुलिया काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त है और कई बार यहां छोटे मोटे हादसे होते हैं लेकिन कोई इसे ठीक नहीं करा रहा. पुलिया की मरम्मत कराई जानी चाहिए जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं न हों