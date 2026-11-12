भाई दूज पर आई बुआ-भतीजी को ट्रैक्टर ने कुचला, युवती ने तोड़ा दम, दो अन्य हादसों में 2 की मौत
अपने परिवारों के साथ भाई दूज मनाकर लौट रहे लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई.
Published : November 12, 2026 at 4:47 PM IST
बूंदी : भाई दूज का त्योहार मनाकर अपने घरों और कामकाज पर लौट रहे कुछ लोगों के लिए गुरुवार का दिन हादसों भरा रहा. जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर हुए दर्दनाक हादसों में तीन परिवारों की खुशियां छीन गई. इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसों के बाद परिवारों में कोहराम मच गया.
स्कूटी सवार बुआ-भतीजी को ट्रैक्टर ने कुचला : लाखेरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को लाखेरी-कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा हुआ. थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा ने बताया कि यहां आमने–सामने से आ रहे दो ट्रैक्टरों के बीच स्कूटी सवार बुआ-भतीजी चपेट में आ गई. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायलों को लाखेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया. इस दौरान रास्ते में लाखेरी के लाल पुलिया बजरंगपुरा की निवासी 18 वर्षीय यीशु वर्मा ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि दीपावली की छुट्टियां समाप्त होने के बाद बुआ-भतीजी वापस कोटा जा रही थीं, तभी हादसे का शिकार हो गई.
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कुंवारती मंडी में ट्रक से गिरा चालक : सदर थाना क्षेत्र स्थित कुंवारती कृषि उपज मंडी में मंडी खुलने के साथ ही हादसा हो गया. यहां ट्रक पर त्रिपाल बांधते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से चालक नीचे गिर गया. सिर में गंभीर चोट लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. थाने के सहायक उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान उंदालिया की डूंगरी निवासी 40 वर्षीय रमेश गुर्जर के रूप में हुई. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया.
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रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत : तीसरा हादसा देई थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के सामने हुआ. यहां जयपुर से कोटा जा रही रोडवेज बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान पिपलिया निवासी उमेश सैनी के रूप में हुई है. हादसे के बाद रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया.
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