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भाई दूज पर आई बुआ-भतीजी को ट्रैक्टर ने कुचला, युवती ने तोड़ा दम, दो अन्य हादसों में 2 की मौत

लाखेरी थाना, बूंदी ( ETV Bharat File Photo )

बूंदी : भाई दूज का त्योहार मनाकर अपने घरों और कामकाज पर लौट रहे कुछ लोगों के लिए गुरुवार का दिन हादसों भरा रहा. जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर हुए दर्दनाक हादसों में तीन परिवारों की खुशियां छीन गई. इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसों के बाद परिवारों में कोहराम मच गया.