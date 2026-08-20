मिर्जापुर में बारिश का कहर, दो कच्चे मकान गिरे, बुजुर्ग दंपति समेत 3 की मौत
लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश बनी मुसीबत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 11:53 AM IST
मिर्जापुर: जनपद में लगातार बारिश के बीच दो अलग अलग कच्चे मकान की दीवारें ढह गई है. कच्चे मकान में सो रहे बुजुर्ग दंपति दीवारें गिरने से मलबे में दब गए. बुजुर्ग दंपति समेत 3 की मौत हो गई है. वहीं एक बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पहली घटना: जानकारी के मुताबिक मड़िहान थाना क्षेत्र के रजौहा गांव में पहला हादसा हुआ. वहां बुधवार की रात खाना खाने के बाद कच्चे मकान में सो रहे दंपति रमाशंकर और अशोक कुमारी पर अचानक कच्चे मकान का दीवार भरभरा कर गिर गई. दोनों मलबे में दब गए. पास के मकान में सो रहे बेटा अजय आवाज सुनकर दौड़ कर आया तो देखा कि मलबे में मां और पिता दबे हुए हैं शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर रात में ही ग्रामीणों रेस्क्यू कर निकलकर मड़िहान सामुदायिक स्वस्थ केंद्र पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
दूसरी घटना: दूसरी घटना संत नगर थाना क्षेत्र के बभनी थपनवा गांव की है. खेत में बने ट्यूबेल के मकान में सो रहे हीरा और कबूतरी पर अचानक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया. दोनों मलबे में रात भर दबे रहे. सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने देखा कि मकान गिरा हुआ है जब पास में जाकर देखा तो दोनों दंपत्ति मलबे में दबे थे. दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकला गया जहां अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने पत्नी कबूतरी को मृत घोषित कर दिया पति हीरा गंभीर रूप से घायल है. अस्पताल में इलाज चल रहा है.
अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) राजकुमार मीणा ने बताया कि दो अलग-अलग स्थानों पर कच्चे मकान का दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है. इसमें एक दंपति की मौत हुई है और एक में पत्नी की मौत हुई पति घायल है.रात में सोते समय हादसा हुआ है.शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है घटना की जांच की जा रही है.
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