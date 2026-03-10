ETV Bharat / state

अमेठी में दो बाइकों पर सात सवारियां, ट्रक के पीछे जा टकराईं, 3 की मौत

अमेठी: जिले में सोमवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां हाईवे पर खड़े ट्रक में दो बाइकें टकरा गईं. इन बाइकों में सवार सात लोगों में तीन की मौत हो गई जबकि चार घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा.



पुलिस के अनुसार सोमवार देर शाम जिले के फुरसतगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर निगोहा के पास एक ट्रक खराबी होने के चलते सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया. इस बीच अमेठी से रायबरेली की तरफ आ रहे दो बाइक सवार खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गए. इन दोनों बाइकों पर कुल सात लोग सवार थे.





टक्कर इतनी तेज हुई कि सभी बाइक सवार घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए फुरसत गंज सीएचसी ले गई. यहां चिकित्सकों ने हीरालाल, अतुल और दिशा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, सड़क हादसे में पल्लवी, शिवानी, रानी व माही गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज से जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया है.



इस बारे में प्रभारी निरीक्षक फुरसत गंज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों को इलाज के लिए तत्काल हायर सेंटर भेजा गया है. घायलों की हालत सामान्य है.





