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कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेला जारी, देश-विदेश से बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु

पिहोवा में चैत्र चौदस मेला में पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु ( Etv Bharat )

राजा वेन के पुत्र पृथु के नाम पर इस तीर्थ का नामः पंजाब के राजपुरा से आए पुरोहित पंडित अजय शर्मा ने बताया कि "पिहोवा का चैत्र चौदस मेला धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है." उन्होंने बताया कि "कुरुक्षेत्र क्षेत्र के तीर्थों में पृथुदक तीर्थ (पिहोवा) का विशेष स्थान है. वामन पुराण के अनुसार राजा वेन के पुत्र पृथु के नाम पर इस तीर्थ का नाम पड़ा. मान्यता है कि राजा पृथु ने इसी स्थान पर अपने पितरों को जल अर्पित किया था, जिसके कारण यह स्थान पितृ तर्पण के लिए प्रसिद्ध हुआ."

कुरुक्षेत्रः तीर्थ नगरी पिहोवा में आयोजित 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेले में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. ये मेला ना केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हिंदू-सिख एकता का प्रतीक भी माना जाता है. मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु पिंडदान और स्नान के लिए पहुंचते हैं. खासतौर पर पंजाब से सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं.

पिहोवा से जुड़ी है कई पौराणिक मान्यताएंः पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तीर्थ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है. साथ ही स्वर्गलोक की प्राप्ति का भी विश्वास है. ये भी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण के निर्देश पर अपने सगे-संबंधियों और युद्ध में मारे गए वीरों की आत्मा की शांति के लिए यहीं पिंडदान किया था.

पिहोवा में 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेला (Etv Bharat)

प्रेत पीपल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्रः पिहोवा स्थित प्रसिद्ध प्रेत पीपल भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां अकाल मृत्यु या असमय मृत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और विशेष पूजा की जाती है. श्रद्धालु कच्चे धागे से पीपल के पेड़ पर गांठ बांधते हैं, जिसे आत्माओं की मुक्ति का प्रतीक माना जाता है. पूरे वर्ष यहां श्रद्धालु पिंडदान और स्नान के लिए आते हैं, लेकिन चैत्र चौदस के दिन इस तीर्थ में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है. प्रशासन द्वारा मेले को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

चैत्र चौदस मेला में पूजा-अर्चना कराते पंडित (Etv Bharat)

कनाडा से पितरों की शांति के लिए आईं हैं भारतः पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने के लिए कनाडा से आई हुई महिला नीरू शर्मा ने कहा कि "वह पहली बार इस मेले में आई है. वह अपने परिवार के साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना करने के लिए आई है. उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी है."

ऐतिहासिक पीपल का पेड़ (Etv Bharat)