बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बना काल; बाइक सवार तीन चचेरे भाइयों की मौत
टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरे, गंभीर रूप से घायल, मौके पर तोड़ा दम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:05 PM IST
बहराइच: बहराइच-नानपारा हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन चचेरे भाइयों को चपेट में ले लिया. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस सभी को मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया. पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
रिसिया थाना क्षेत्र के रिसिया जमाल गांव निवासी 24 वर्षीय रामू पुत्र दूबर चेन्नई जाने के लिए मुख्यालय स्थित रोडवेज बस अड्डा निकला था. रामू को छोड़ने के लिए चचेरे भाई राम किशोर (20 व मुकेश (22) भी बाइक पर सवार थे. जैसे ही हाईवे स्थित चौपाल सागर के पास पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में ठोकर मार दी. इससे तीनों चचेरे भाई सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को मेडिकल कॉलेज ले गई, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. इस मामले में मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर राजेश सोनकर ने बताया कि पुलिस द्वारा सभी को मृत अवस्था में लाया गया था. रामू की मां ज्ञान देवी ने बताया कि बेटा चेन्नई जाने वाला था. उसे बस अड्डे तक छोड़ने के लिए छोड़ने के लिए मुकेश व रामकिशोर भी गए थे. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.
इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जांच पड़ताल की जा रही है. जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.
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