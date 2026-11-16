ETV Bharat / state

बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बना काल; बाइक सवार तीन चचेरे भाइयों की मौत

रोते-बिलखते परिजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: बहराइच-नानपारा हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन चचेरे भाइयों को चपेट में ले लिया. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस सभी को मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया. पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बहराइच में तीन चचेरे भाइयों की मौत के बाद बिलखते परिजन (Video Credit; ETV Bharat) रिसिया थाना क्षेत्र के रिसिया जमाल गांव निवासी 24 वर्षीय रामू पुत्र दूबर चेन्नई जाने के लिए मुख्यालय स्थित रोडवेज बस अड्डा निकला था. रामू को छोड़ने के लिए चचेरे भाई राम किशोर (20 व मुकेश (22) भी बाइक पर सवार थे. जैसे ही हाईवे स्थित चौपाल सागर के पास पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में ठोकर मार दी. इससे तीनों चचेरे भाई सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.