‎बूंदी के लाखेरी में एसीसी लाइन पर मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं

बूंदी: जिले के लाखेरी रेलवे स्टेशन की एसीसी लाइन पर रविवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया. स्टेशन यार्ड में शंटिंग के दौरान खाली मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना के समय मालगाड़ी स्टेशन यार्ड से लाखेरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री की ओर जा रही थी. हालांकि हादसा यार्ड के भीतर होने और डिब्बे खाली होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और मुख्य रेल संचालन भी प्रभावित नहीं हुआ.

‎‎‎कोटा रेल मंडल से जुड़े अधिकारी शिव शंकर शाह ने बताया कि यह हादसा शाम 4 बजे का बताया जा रहा है. हालांकि इससे रेलवे का कोई लेना–देना नहीं है. यह एसीसी फैक्ट्री की प्राइवेट लाइन है. वहीं, ‎रेलवे सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी के डिब्बों को यार्ड से आगे भेजने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान शंटिंग करते समय यार्ड नंबर 8 लाइन पर अचानक तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज आवाज के साथ डिब्बे एक ओर झुक गए. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा मुख्य ट्रैक पर नहीं बल्कि यार्ड की लाइन में हुआ, इसलिए यात्री ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा. सभी ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहीं.

