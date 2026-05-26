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दो मामलों में 3 मुख्य चिट्टा सरगना गिरफ्तार, बैकवर्ड लिंकेज में शिमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता

एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि पहले मामले में 18 मई को पुलिस थाना संजौली की पुलिस टीम ने रवि कुमार उर्फ बंटी (उम्र 35 साल), निवासी संजौली को गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 26 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. इस दौरान पुलिस ने आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज, तकनीकी साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की. जांच में सामने आया कि आरोपी एक दुकानदार था और अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से विभिन्न QR स्कैनर के जरिए धनराशि ट्रांसफर करवाता था. इस धनराशि का उपयोग नशीले पदार्थों की खरीद के लिए किया जा रहा था, जबकि पैसे ट्रांसफर करने वाले ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं थी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकेज पर कार्रवाई करते हुए बाहरी राज्यों से तीन मुख्य चिट्टा सप्लायर सरगनाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी विस्तृत जांच और बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस ने चिट्टे के 3 मेन किंगपिन की धरपकड़ की.

एएसपी अभिषेक ने बताया कि आरोपी यह तरीका नशीले पदार्थों की खरीद से जुड़े डिजिटल ट्रेल को छिपाने के लिए अपनाता था. जांच में ये भी पाया गया रवि कुमार, तरनतारन के एक युवक को नशा तस्करी के लिए पैसे भेज रहा था, जो उसे नशा सप्लाई करता था. इसी जांच के आधार पर शिमला पुलिस ने 22 मई 2026 को चिट्ठा सप्लायर सरगना शवनदीप (उम्र 21 साल), निवासी तरनतारन, पंजाब को अमृतसर के जंडियाला गुरु से गिरफ्तार किया. मामले में आगामी जांच जारी है.

"शिमला पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में जांच करते हुए बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर चिट्टे के तीन मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया है. दो आरोपियों को पुलिस ने पंजाब के अमृतसर और मोगा से गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को हरियाणा के पिंजौर से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अब तक इन दो मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है." - अभिषेक, एएसपी शिमला

पंजाब-हरियाणा से चल रही थी चिट्टे की चेन

एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि दूसरे मामले में पुलिस थाना बालूगंज की पुलिस टीम ने 18 मई 2026 को जय सिंघला (उम्र 23 साल), निवासी बसाल, जिला सोलन को चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया और बैकवर्ड लिंकेज व सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड की जांच की गई. जांच में सामने आया कि नशे की इस खेप का सप्लायर मोगा निवासी अमृत पाल है, जो हरियाणा के कुलदीप के साथ मिलकर नेटवर्क चला रहा था. कुलदीप, अमृत पाल के लिए चिट्टे की डिलीवरी करता था.

चिट्टे के दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

एएसपी शिमला ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी जय सिंघला, अमृत पाल के संपर्क में इंस्टाग्राम के जरिए आया था और आरोपियों में अब तक लाखों रुपयों के लेन-देन के सबूत मिले हैं. मामले में आगे कार्रवाई करते हुए 25 मई को मुख्य सरगना सप्लायर अमृत पाल (उम्र 22 साल), निवासी मोगा, पंजाब और नेटवर्क हैंडलर सरगना कुलदीप सिंह (उम्र 34 साल), निवासी अंबाला, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने अमृत पाल को पंजाब के मोगा से और कुलदीप सिंह को पिंजौर से गिरफ्तार किया है.