ETV Bharat / state

गोंडा में तालाब में डूबकर बच्चे और किशोरी ने तोड़ा दम, सीएचसी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

गोंडाः जिले के कटरा बाजार के सैलहरी मंडप ग्राम पंचायत के सूबेदारपुरवा गांव में तालाब में डूबकर बच्चे औऱ किशोरी की मौत हो गई. दोनों रिश्ते में बुआ-भतीजे भतीजे बताए जा रहे हैं. वहीं, परिजनों का आरोप है कि समय रहते डॉक्टर अगर दोनों बच्चों का इलाज कर देते तो दोनों की जान बच जाती मगर सीएचसी में तैनात डॉक्टर देखने नहीं आए, इस वजह से दोनों की मौत हो गई. वहीं, पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. विधिक कार्रवाई की जा रही है.



जिले में कटरा बाजार थाना क्षेत्र के सूबेदारपुरवा के रहने वाले दिनेश कुमार गांव के पास स्थित खेत में धान की कटाई करने के लिए गए हुए थे. यहां उनके साथ बेटा रवि (10) और उनके ही घर की राधिका (15) साथ गई हुई थी. दोनों रिश्ते में बुआ भतीजे लगते थे. धान कटाई के दौरान दोनों बच्चे तालाब के किनारे गए और तालाब में डूबने लगे.



दोनों को डूबता देख राधिका प्रसाद ने तालाब में छलांग लगा कर दोनों को निकाल कर तालाब से बाहर लाए. राधिका प्रसाद तालाब में पानी में अधिक होने के कारण डूब गए थे जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.



परिजन अमृत लाल और भगौती ने बताया कि रवि और ऱाधिका को सीएचसी ले जाया गया जहां दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. उनका आरोप है कि अगर डॉक्टर समय रहते इलाज कर देते तो दोनों की जान बच जाती है. आरोप है कि दोनों के इलाज में लापरवाही बरती गई. वहीं, पुलिस का कहना है कि दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः क्या गोमती नदी को प्रदूषण-अतिक्रमण के अभिशाप से मिलेगी मुक्ति? जानिए उद्गम से लेकर गंगा में मिलने तक का इतिहास