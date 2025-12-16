ETV Bharat / state

आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क के पर्यटक के बैग से मिले 3 कारतूस, बेंगलुरुरू रवाना होने से पहले पकड़ में आया

विदेशी नागरिक के बेटे को पुलिस ने छोड़ा, बेंगलुरू से कर रहा है इंटर्नशिप.

आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क के पर्यटक के बैग से मिले 3 कारतूस
आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क के पर्यटक के बैग से मिले 3 कारतूस (Photo Credit; Agra Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 9:25 AM IST

आगरा: खेरिया एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल पर स्कैनर जांच में डेनमार्क के पर्यटक के बैग में तीन कारतूस मिलने से खलबली मच गई. जिस पर सीआईएसएफ ने पिता-पुत्र हिरासत में ले लिया. पर्यटक के बारे में शाहगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई. जिस पर शाहगंज पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ विदेशी पिता-पुत्र से लंबी पूछताछ की. जिसके बाद पर्यटक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस ने पर्यटक के बेटे को छोड़ दिया, मगर आरोपी पर्यटक को कोर्ट में पेश करेगी.

मामला आगरा के खेरिया एयरपोर्ट का है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हम्लेबेक (डेनमार्क) निवासी 63 वर्षीय क्रिश्चिन जेस्पर अपने बेटे के साथ 13 दिसंबर को बेंगलुरू से आगरा आए. पिता और पुत्र एमजी रोड स्थित एक होटल में रुके थे. क्रिश्चिन जेस्पर का बेटा बेंगलुरुरू में इंटर्नशिप कर रहा है. जिसके चलते रविवार को पिता-पुत्र वापस बेंगलुरू जा रहे थे. उनकी आगरा हवाई एयरपोर्ट से फ्लाइट थी. खेरिया एयरपोर्ट पर चेक-इन के समय यात्री का सामान स्कैनर से चैक किया जा रहा था. तभी बैग में एसएलआर के तीन जिंदा कारतूस दिखे. दोनों को हवाई यात्रा में बिना अनुमति कारतूस ले जाने पर गैरकानूनी काम में लिप्त मानकर रोक दिया गया.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सीआईएसएफ ने पिता-पुत्र के अवैध कारतूस के साथ यात्रा करने की रविवार को शाहगंज पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पिता और पुत्र को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने आरोपित क्रिश्चिन जेस्पर और उसके बेटे से पूछताछ की. जिसमें क्रिश्चिन जेस्पर ने बताया कि डेनमार्क में एक शिकारी है. जिसके चलते उसके पास लाइसेंसी हथियार है. भूलवश कपड़ों में कारतूस आ गए. उसकी मंशा इससे किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी. जिस पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सोमवार देर शाम तक पिता-पुत्र से लंबी पूछताछ की. जिसमें आरोपित क्रिश्चिन जेस्पर के खिलाफ शाहगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. जबकि, उसके बेटा को छोड़ दिया है. इस बारे में डेनमार्क दूतावास को सूचना दी है. आज आरोपित क्रिश्चिन जेस्पर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

बेंगलुरू और दिल्ली में जांच पर उठे सवाल: बता दें कि पुलिस की पूछताछ में पिता-पुत्र ने बताया कि 13 दिसंबर को बेंगलुरू से फ्लाइट से नई दिल्ली तक आए थे. ऐसे में बेंगलुरू एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पर पिता और पुत्र की सुरक्षा जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. वहां पर कैसे जांच की गई, जिससे बैग में छिपे कारतूस पकड़ में क्यों नहीं आए. ये सवाल सुरक्षा एजेंसियों को घनचक्कर बना रहा है. इसके साथ ही जिस होटल में ठहरे, उसके स्कैनर में कैसे कारतूस पकड़ में नहीं आए?

