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आगरा में मुख्यमंत्री को फर्जी शिकायत भेजने पर 3 पर मुकदमा, जानिए पूरा मामला

आगरा: आगरा में दूसरे के नाम से मुख्यमंत्री को फर्जी शिकायत करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. इसके खिलाफ शिकायत की गई थी.



बता दें कि जयपुर हाउस निवासी पंडित नवीन शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत में कहा कि उनकी सोसाइटी में मनीषा विहार, शास्त्रीपुरम निवासी नवीन कुमार विद्यार्थी की बहू अप्रा शर्मा ने एक प्लॉट खरीदा था. प्लॉट की खरीद-फरोख्त के बाद से ही ये लोग शिकायत करने लगे हैं. आरोप है कि 26 जनवरी को नवीन शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय में एक शिकायती पत्र भेजा गया था. जिसमें शिकायतकर्ता के रूप में ब्रजेश कुमार, रामवीर और दुष्यंत दीक्षित के नाम थे. जबकि, इन लोगों ने किसी तरह की शिकायत नहीं की थी. तीनों के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए और लिखावट भी बदली गई थी.



पड़ोसी के नाम से की फर्जी शिकायत: एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को भी एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में कॉलोनी के ही सुनील कुमार पाराशर के नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर भेजा गया. इस पर नवीन शर्मा, सुनील पाराशर से मिले. उनसे शिकायत की वजह पूछी तो उन्होंने लिखित में स्वीकार किया कि यह शिकायत उन्होंने नहीं की है, बल्कि उनके पड़ोसी नवीन कुमार विद्यार्थी ने यह चिट्ठी लिखी है, क्योंकि वे पड़ोसी होने के नाते उनकी लिखावट को अच्छी तरह पहचानते हैं. कोर्ट के आदेश पर लोहामंडी थाना में नवीन कुमार विद्यार्थी, प्रफुल्ल और अप्रा शर्मा के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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