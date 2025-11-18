ETV Bharat / state

बाराबंकी डीएम की बड़ी कार्रवाई; SIR अभियान में लापरवाही पर 3 बीएलओ-टीचर सस्पेंड, 82 का रोका वेतन

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान-2026 (SIR) की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने की कार्रवाई

बाराबंकी डीएम ने बीएलओ पर की कार्रवाई. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:55 PM IST

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में इस समय SIR यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान-2026 चलाया जा रहा है. इस अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा लापरवाही बरतने जाने पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है. डीएम ने के निर्देश पर 3 बीएलओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. साथ ही 82 बीएलओ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी की गई इस कार्रवाई से लापरवाह बीएलओ में हड़कम्प मच गया है.

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मंगलवार को SIR अभियान की समीक्षा की तो पाया कि कई बीएलओ ड्यूटी में रुचि नही ले रहे. वोटर्स को गणना प्रपत्र वितरण में शिथिलता बरत रहे हैं. यही नहीं निर्वाचन निर्देशों की अवहेलना भी की जा रही है. राष्ट्रीय कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा की जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी के निर्देश पर मसौली ब्लॉक के बड़ागांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका सीमा वर्मा, इसी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बघौरा की सहायक अध्यापिका अनीता रावत और पूरे डलई ब्लॉक के कम्पोजिट विद्यालय कमियार के सहायक अध्यापक देवाशीष को निलंबित किया गया है. इनके अलावा ड्यूटी में लगाये गए 20 शिक्षामित्रों, 18 अनुदेशकों व 44 सहायक अध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित किया गया है. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने आम नागरिकों से अपील की है कि मतदाता गणना प्रपत्र को सही-सही भरकर समय पर बीएलओ को अवश्य वापस करें, ताकि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से न छूटे.

इसे भी पढ़ें- यूपी में SIR को लेकर BLO को निर्देश जारी; CEO की राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

