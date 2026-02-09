ETV Bharat / state

ट्रक की तबाही, सोनभद्र में बाइक सवारों को रौंदा; हमीरपुर में दुकान में घुसा वाहन, एक की मौत

मौके पर पहुँचे सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया सभी घायलों को घटना के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टर ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. सभी लोगो का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

इसी दौरान हिंदूवारी तिराहे पर के पास हादसा हो गया. हादसे में सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए. आनन-फानन में स्थानीय लोगो की सूचना पर पहुंचीं पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज सोनभद्र भेजा, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इनके गांवों में सन्नाटा पसर गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली राबर्ट्सगंज के हिंदूवारी चौकी अंतर्गत हिंदुवारी तिराहे पर बीती रात करीब ग्यारह बजे मधुपुर इंटर कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह, उनके सगे भाई कमला सिंह और कमला के साढू प्रेम सिंह बाइक से तिलक समारोह से अपने घर वापस आ रहे थे.

सोनभद्र/ हमीरपुर: सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदूवारी चौकी अंतर्गत बीती रात बाइक सवार तीन लोगों के ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक इस सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डाक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. वहीं हमीरपुर से राठ की ओर जा रहा डाक पार्सल का एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे बनी अस्थायी परचून की दुकान में जा घुसा. इससे एक की मौत हो गई. इन हादसों के बाद वहां मातम छा गया.

उधर हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में राठ रोड स्थित बिहुनी खुर्द गांव में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया. हमीरपुर से राठ की ओर जा रहा डाक पार्सल का एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे बनी अस्थायी परचून की दुकान में जा घुसा. हादसे में दुकान के अंदर सो रहे दुकानदार रमेश की मौके पर ही मौत हो गई. प्रारंभिक तौर पर ट्रक चालक को झपकी आने से हादसे की आशंका जताई जा रही है.

हादसे के समय मृतक रमेश हाइवे से महज 15 से 20 फीट की दूरी पर बनी अपनी अस्थायी दुकान में सो रहा था. ट्रक पहले दुकान को तोड़ता हुआ अंदर घुसा और फिर पास बने मकान से जा टकराया. इससे वहां सो रहे रमेश की मौत हो गई. वहीं मकान के अंदर सो रहा परिवार और मवेशी बाल-बाल बच गए, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मृतक के बेटे अमित ने बताया कि उनके पिता रमेश मेहनत-मजदूरी और छोटी सी दुकान के सहारे परिवार का भरण-पोषण करते थे. परिवार के पास करीब डेढ़ बीघा कृषि भूमि है, जिससे सीमित आय होती थी. परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. बेटी विधवा होने के बाद पिता के साथ ही रह रही थी. पूरे परिवार की जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर थी और वे मेहनत करके परिवार को संभाल रहे थे. पिता की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

थाना प्रभारी ने बताया कि घटना बीती रात करीब 11 बजे की है. ट्रक हमीरपुर से राठ की ओर जा रहा था और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार चालक की तलाश की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

