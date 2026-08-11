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आबूरोड में अवैध रूप से रह रहीं तीन बांग्लादेशी महिलाएं डिटेन, भारतीय दस्तावेज भी बरामद

तीनों महिलाओं ने बताया कि वे करीब एक वर्ष पूर्व अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आई थीं.

RIICO Police Station, Abu Road
पुलिस थाना रीको आबूरोड (Source - Sirohi Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 3:56 PM IST

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सिरोही: जिले में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरोही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चन्द्रावती आबूरोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक मकान से तीन संदिग्ध महिलाओं को दस्तयाब किया है. प्रारंभिक पूछताछ में तीनों महिलाओं के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने तीनों को चन्द्रावती आबूरोड से दस्तयाब कर जिला विशेष शाखा सिरोही को सौंपा, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ की गई.

पुलिस को सूचना मिली थी कि चन्द्रावती आबूरोड स्थित एक मकान में तीन संदिग्ध महिलाएं रह रही हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन महिलाओं सोनिया अख्तर, रजिया बेगम और फरिया खातून को दस्तयाब किया. जिला विशेष शाखा सिरोही की पूछताछ में तीनों महिलाएं बांग्लादेश के ढाका जिले की हैं. सोनिया किरियानिगंज थाना क्षेत्र की निवासी है, जबकि रजिया और ​फरिया कोतुल्ला थाना क्षेत्र की रहने वाली है.

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अवैध तरीके से आई भारत: पूछताछ के दौरान तीनों महिलाओं ने बताया कि वे करीब एक वर्ष पूर्व अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आई थीं. जांच के दौरान इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मिलने की बात सामने आई. पुलिस जांच में कुछ भारतीय दस्तावेज भी मिले, जिनके संबंध में जांच की जा रही है. भारतीय दस्तावेज प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं. मामले में तीनों महिलाओं को बांग्लादेश प्रत्यावर्तन के लिए सीमा सुरक्षा बल, पश्चिम बंगाल, गृह विभाग और आसूचना ब्यूरो पश्चिम बंगाल से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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सिरोही एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जिले में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है. एसपी ने आमजन से भी अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने आसपास किसी संदिग्ध बांग्लादेशी या विदेशी नागरिक के अवैध रूप से रहने का संदेह हो, तो इसकी सूचना पुलिस को दें.

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पहले भी हो चुकी है कार्रवाई: पुलिस के अनुसार अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरोही जिले में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. गत 13 जुलाई को दो अवैध बांग्लादेशी महिलाओं को दस्तयाब कर निष्कासन की कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा 3 अगस्त को 1 तथा 8 अगस्त को एक अवैध बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब कर निष्कासन की कार्रवाई जारी है.

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INTERROGATION OF BANGLADESHI WOMEN
3 BANGLADESHI WOMEN DETAINED

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