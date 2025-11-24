ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान के बेटे का हत्यारोपी सपा नेता भाई के साथ गिरफ्तार

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भेजा जेल, चुनावी रंजिश की वजह से अंजाम दी वारदात.

3 arrested shooting dead son former village head in pratapgarh
पूर्व प्रधान के बेटे के हत्यारोपी गिरफ्तार. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:18 AM IST

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में पुरानी चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या कर दी गई. हत्यारोपी सपा नेता तनवीर सहित भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं नाबालिग बेटे को भी पुलिस थाने लाई है. पुलिस ने सपा नेता और उसके भाई को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

परिजन रो-रोकर बेहाल: वहीं पूर्व प्रधान के बेटे फुरकान का शव पोस्टमार्टम होने के बाद ताजपुर गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन शव से लिपट कर रोने लगे. इस दौरान गांव में मातम छा गया.

विवाद के बाद मार दी थी गोली: बता दें कि फुरकान के परिजनों का आरोप है कि शनिवार देर शाम विवाद के बाद सपा जिला सचिव तनवीर मिल्की ने भाई सोहराब के साथ मिलकर फुरकान को गोली मार दी. वहीं उसका भाई साहिल घायल हो गया. पुरानी चुनावी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया गया है.

पुलिस क्या बोली: इन मामले में सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. हत्यारोपी सपा नेता तनवीर मिल्की और भाई सोहराब को गिरफ्तार कर लिया. वहीं नाबालिग बेटे को भी थाने लाया गया. पुलिस ने सपा नेता औऱ उसके भाई को कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया. पुलिस ने आलाकत्ल रायफल भी बरामद कर ली है. बंदूक के लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जा रही है.


