प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान के बेटे का हत्यारोपी सपा नेता भाई के साथ गिरफ्तार

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में पुरानी चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या कर दी गई. हत्यारोपी सपा नेता तनवीर सहित भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं नाबालिग बेटे को भी पुलिस थाने लाई है. पुलिस ने सपा नेता और उसके भाई को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.



परिजन रो-रोकर बेहाल: वहीं पूर्व प्रधान के बेटे फुरकान का शव पोस्टमार्टम होने के बाद ताजपुर गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन शव से लिपट कर रोने लगे. इस दौरान गांव में मातम छा गया.



विवाद के बाद मार दी थी गोली: बता दें कि फुरकान के परिजनों का आरोप है कि शनिवार देर शाम विवाद के बाद सपा जिला सचिव तनवीर मिल्की ने भाई सोहराब के साथ मिलकर फुरकान को गोली मार दी. वहीं उसका भाई साहिल घायल हो गया. पुरानी चुनावी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया गया है.

