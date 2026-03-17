ETV Bharat / state

जालौर के गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा: अवैध संबंध को लेकर ब्लैकमेलिंग बनी हत्या की वजह, महिला समेत 3 गिरफ्तार

परिवार डेढ़ साल से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर संघर्ष कर रहा था. मृतक की 80 साल की मां भूख हड़ताल पर बैठी थीं.

Ramsin Police Station, Jalore
रामसीन थाना, जालौर (ETV Bharat Jalore)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालोर: जिले के बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड का आखिर पुलिस ने खुलासा कर दिया. रामसीन थाना क्षेत्र के मांडोली गांव में हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. जांच में पाया कि अवैध संबंधों को लेकर हो रही ब्लैकमेलिंग हत्या की मुख्य वजह बनी.लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे परिजनों ने गिरफ्तारी पर राहत जताई.

पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया ने बताया कि आरोपी गजेंद्र सिंह के पिता सुरेन्द्र सिंह और महिला के बीच अवैध संबंध थे. गणपत सिंह इस संबंध को लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था. इसी कारण गजेंद्र ने महिला और वागाराम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. साजिश के तहत महिला ने गणपत को सुनसान जगह बुलाया, जहां गजेंद्र व वागाराम के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. वागाराम गजेंद्र के यहां काम करता था. उसे भी इस वारदात में शामिल किया गया.

पढ़ें: Rajasthan: Ganpat Singh Murder : आश्वासन के बाद 13 दिन से जारी धरना स्थगित, मुख्य सचेतक गर्ग से वार्ता के बाद माने परिजन

फांसी की मांग: मामले के खुलासे के बाद मृतक गणपत सिंह की 80 वर्षीय मां हवा कंवर ने कहा कि उन्हें अब न्याय मिल गया है, लेकिन आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. परिवार पिछले डेढ़ साल से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा था. हवा कंवर लंबे समय से परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठी थीं. परिवार ने चार महीने पहले भी कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल की थी. उसे सांसद लुंबाराम चौधरी के आश्वासन पर समाप्त किया गया था. कार्रवाई नहीं होने पर 27 फरवरी से गणपत सिंह के परिवार ने फिर भूख हड़ताल शुरू की थी. 14 मार्च को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मृतक के परिजनों से मिले थे. उन्होंने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया था.

कीचड़ में मिला था शव: गणपत का 28 अगस्त 2024 को शव सिकवाड़ा रोड पर सुनसान इलाके में कीचड़ में औंधे मुंह पड़ा मिला था. उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. पास में उसकी मोटरसाइकिल पड़ी थी. इससे पहले 27 अगस्त की शाम वह दुकान से घर के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

पढ़ें:Rajasthan: भाजपा नेता के साथ चाकूबाजी व पत्थरबाजी की घटना, चार गिरफ्तार, पुलिस ने युवकों की निकाली परेड

TAGGED:

GANPAT SINGH MURDER IN JALORE
UNRAVELING THE GANPAT SINGH MURDER
THREE ACCUSED ARRESTED
DECEASED MOTHER ON HUNGER STRIKE
GANPAT SINGH MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.