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उदयपुर में 9 बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग करने वाले 3 आरोपी भागते समय गड्ढे में गिरने से हुए घायल

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : शहर में अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अंबामाता थाना क्षेत्र में दो घरों पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को राजसमंद जिले के कोठारिया (नाथद्वारा) से पकड़ा गया. पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागे तीनों बदमाश गहरे गड्ढे में गिर गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. वहीं सूरजपोल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी करने वाले 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.