उदयपुर में 9 बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग करने वाले 3 आरोपी भागते समय गड्ढे में गिरने से हुए घायल
दूसरी कार्रवाई सूरजपोल थाना क्षेत्र के स्वराज नगर में हुई चाकूबाजी की घटना में की गई.
Published : November 12, 2026 at 9:30 PM IST
उदयपुर : शहर में अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अंबामाता थाना क्षेत्र में दो घरों पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को राजसमंद जिले के कोठारिया (नाथद्वारा) से पकड़ा गया. पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागे तीनों बदमाश गहरे गड्ढे में गिर गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. वहीं सूरजपोल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी करने वाले 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.
एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 10 नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने पहले 80 फीट रोड निवासी ईरशाद खां उर्फ अली बाबा के घर पर फायरिंग की. इसके बाद सज्जन नगर निवासी अब्दुल शकूर शेख के घर के बाहर बैठे होने के दौरान उन पर भी गोलियां चलाईं. हमले में अब्दुल शकूर के हाथ और पैर में चोटें आईं. पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन कोठारिया में ट्रेस की. दबिश के दौरान तीनों जंगल की ओर भागे, लेकिन गड्ढे में गिरने से घायल हो गए. पुलिस ने उन्हें एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है. कार्रवाई में कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें आईं.
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मकान कब्जाने के लिए करवाई थी फायरिंग : पूछताछ में सामने आया कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने मकान पर कब्जा करने और पीड़ितों को डराने के लिए बदमाशों को हथियार और पैसों का लालच देकर फायरिंग करवाई थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सज्जन नगर निवासी आदिल खान उर्फ कालिया, ईशान अली और ओड बस्ती निवासी दानिश उर्फ टिडा के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के चार-चार मामले दर्ज हैं.
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पुरानी रंजिश में चाकू से किया था हमला : दूसरी कार्रवाई सूरजपोल थाना क्षेत्र के स्वराज नगर में हुई चाकूबाजी की घटना में की गई. गत 9 नवंबर शाम को शेखर अपने दोस्त जीतू उर्फ भूरिया के साथ गली नंबर-1 से गली नंबर-10 की तरफ जा रहा था. डेयरी के पास बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते दोनों को रोककर गालीगलौच की और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की. पकड़े जाने के डर से आरोपी मोबाइल बंद कर ठिकाने बदल रहे थे. सूचना पर पुलिस ने रेलवे कॉलोनी की झाड़ियों में छिपे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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