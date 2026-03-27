ETV Bharat / state

लखनऊ में दो दिन में 34 लाख की साइबर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, गेमिंग और टेलीग्राम के जरिए फंसाते थे

लखनऊ : मलिहाबाद पुलिस और उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह टेलीग्राम और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर निवेश कराता था और महज दो दिनों (14-15 मार्च) के भीतर 34 लाख की ठगी कर चुका था. शातिर अपराधी पकड़े जाने से बचने के लिए ठगी गई रकम को तत्काल डिजिटल करेंसी में बदल देते थे. पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना अल्फा की तलाश में जुटी है.

जांच में सामने आया कि गिरोह टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के लिंक भेजकर कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देता था. ठगी के लिए अभियुक्त VPN (Virtual Private Network) और फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. जैसे ही कोई व्यक्ति पैसा निवेश करता, गिरोह उस रकम को तुरंत विभिन्न बैंक खातों में डाल देते और अंत में उसे डिजिटल करेंसी में बदल देता था, जिससे पैसे को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता था.

​बैंक खातों की जांच से खुला राज : इंस्पेक्टर मालिहबाद सुरेन्द्र सिंह भाटी ने बताया, ​पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन में साइबर पोर्टल से प्राप्त एक संदिग्ध बैंक खाते की जांच शुरू हुई. यह खाता काकोरी निवासी सुमित कुमार के नाम पर था, जिसमें असामान्य रूप से करोड़ों का लेनदेन हो रहा था. सुमित की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर नवीनगर डेढेमऊ, शारदा नहर के पास से दो अन्य साथियों को दबोचा गया, जिनमे ​सुमित कुमार (25) निवासी खानपुर मऊ, काकोरी. खाता धारक और मुख्य कड़ी, ​अरबाज खान (30) निवासी ठाकुरगंज इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी साइबर क्राइम में जेल जा चुका है ​छोटू मौर्य निवासी ग्राम बहेरू, काकोरी के रूप में हुई.