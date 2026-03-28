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कानपुर में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, कम समय में ज्यादा मुनाफे का देते थे लालच

कानपुर : बिल्हौर पुलिस ने निवेश के नाम पर आम जनता से धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह को बेनकाब किया है. पुलिस की विशेष टीम ने इस कार्रवाई के दौरान तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं. यह गिरोह लुभावनी स्कीमों का लालच देकर लोगों से ठगी कर रहा था.

पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर गौरी गांव में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने वीरेंद्र, लवकुश उर्फ ठाकुर और अरुण कुमार उर्फ गया प्रसाद को हिरासत में लिया. आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे एक सोची-समझी योजना के तहत लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे.

थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया, गिरोह के काम करने का तरीका बेहद चालाकी भरा था. ये लोग फर्जी आधार कार्ड और जाली दस्तावेजों के जरिए नए सिम कार्ड हासिल करते थे और उन्हीं की मदद से अलग-अलग बैंकों में खाते संचालित करते थे. अपनी असली पहचान छिपाने के लिए ये आरोपी जनसेवा केंद्रों और बैंक शाखाओं में नकली कागजों का इस्तेमाल करते थे, ताकि पुलिस की ट्रैकिंग से बच सकें.