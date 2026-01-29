ETV Bharat / state

एसीबी का एक्शन: अनूपगढ़ नगरपालिका के तीन कार्मिक रिश्वत लेते धरे, जोधपुर में वीडिओ घूस के साथ गिरफ्तार

एसीबी ने गुरुवार को अनूपगढ़ और जोधपुर में रिश्वत के मामलों में कार्रवाई करते हुए कार्मिकों को रंगे हाथों पकड़ा.

Accused in bribery case
रिश्वत मामले के आरोपी (ETV Bharat Sriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 7:27 PM IST

श्रीगंगानगर/जोधपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को दो अलग-अलग कार्रवाई में रिश्वत लेने के आरोप में चार कार्मिकों को गिरफ्तार किया. अनूपगढ़ में 48 हजार रुपए की रिश्वत लेते नगरपालिका के अकाउंटेंट सुनील कुमार, स्टोर कीपर सुरेश कुमार और प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर भरत सोनी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वहीं जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी को 15 हजार रुपए की घूस लेते धरा गया.

अनूपगढ़ नगरपालिका में एक फर्म को शहर में कचरा संग्रहण का 9 लाख 75 हजार रुपए का टेंडर मिला था. संबंधित फर्म द्वारा अक्टूबर माह में किए गए कार्य का 4 लाख 9 हजार रुपए का बिल भुगतान के लिए नगरपालिका में प्रस्तुत किया गया था. आरोप है कि इस बिल को पास करने की एवज में स्टोर कीपर सुरेश कुमार और अकाउंटेंट सुनील कुमार ने पहले 80 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की. परिवादी द्वारा इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर यह मांग पहले 60 हजार रुपये तक लाई गई और अंततः सौदा 48 हजार रुपये में तय हुआ.

रिश्वत लेने के आरोप में तीन कार्मिक गिरफ्तार (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: धौलपुर में एसीबी कार्रवाई: डिस्कॉम के एसई समेत दो गिरफ्तार, परिवादी से बहाली की एवज ले रहे थे 1.75 लाख रिश्वत

फर्म मालिक ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी से कर दी. एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की गई. परिवादी सबसे पहले रिश्वत की राशि लेकर अकाउंटेंट सुनील कुमार के पास पहुंचा, जहां से उसे स्टोर कीपर सुरेश कुमार के पास भेजा गया. स्टोर कीपर ने भी राशि स्वयं लेने के बजाय कंप्यूटर ऑपरेटर भरत सोनी को देने के लिए कहा. जैसे ही परिवादी ने कंप्यूटर ऑपरेटर भरत सोनी को रिश्वत की राशि सौंपी, उसी समय एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया और तीनों को हिरासत में ले लिया. CI राजेंद्र कुमार ने बताया कि रिश्वत की मांग और लेन-देन की पुष्टि होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पढ़ें: बूंदी में एसीबी ने हिंडोली पंचायत में रिश्वत लेते पंचायत प्रसार अधिकारी को गिरफ्तार किया, बीडीओ फरार

जोधपुर में 15 हजार की रिश्वत लेते वीडिओ गिरफ्तार: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक ग्राम विकास अधिकारी को भुगतान के बदले कमिशन के रूप में रिश्वत लेने पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एसीबी जोधपुर के डीआईजी भुवन भूषण यादव ने बताया कि एसीबी की जोधपुर ग्रामीण ईकाई को एक शिकायत मिली कि ग्राम पंचायत केतू मदा पंचायत समिति सेखाला के ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र ने परिवादी की फर्म का बिल पास करने के एवज में 6 प्रतिशत कमीशन मांग रहा है. जिसके लिए लगातार परेशान किया जा रहा था.

पढ़ें: 'CI साहब से बात कर लूंगा मुकदमा दर्ज नहीं होगा'...1.50 लाख रुपए रिश्वत लेते हेड कांस्टेवल व कांस्टेबल गिरफ्तार

मेटेरियल सप्लाई का बकाया था भुगतान: एसीबी ने बताया कि परिवादी ने ग्राम पंचायत केतू मदा में निर्माण कार्यों के लिए मेटेरियल सप्लाई का टेण्डर ले रखा है. जिसके बिलों का भुगतान लंबे समय से नहीं हो रहा था. इसके लिए वह ग्राम विकास अधिकारी से मिला, तो उससे बिल के बदले 6 प्रतिशत कमीशन मांगा. जिसे देने से इंकार करने पर बिल को लंबित कर दिया गया. एसीबी में शिकायत के बाद जब रिश्वत की मांग का सत्यापन किया तो ग्राम विकास अधिकारी ने 15 हजार रुपए एडवांस ले लिए. बकाया 15 हजार रुपए गुरुवार को देने के लिए बुलाया तो एसीबी ने पकड़ लिया.

बूंदी में फरार बीडीओ की गिरफ्तारी की मांग: ‎बूंदी के हिंडोली पंचायत समिति में एसीबी की हालिया कार्रवाई के बाद फरार हुए विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन को लेकर गुरुवार को हिंडोली दी बार सोसायटी से जुड़े अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन को सौंपा. ‎सोसायटी के अध्यक्ष एडवोकेट भंवर लाल गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीयूष कुमार जैन न तो विकास अधिकारी पद की योग्यता रखता है और न ही उसकी नियुक्ति सेवा नियमों के अनुरूप है. साठगांठ कर उसे हिंडोली पंचायत समिति में पदस्थापित किया गया और इसके बाद पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जाल फैलाया गया.

Advocates submitting a memorandum in Bundi
बूंदी में ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता (ETV Bharat Bundi)

‎‎दी बार सोसायटी अध्यक्ष ने कहा कि दो दिन पूर्व एसीबी की कार्रवाई में पंचायत समिति के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी बीडीओ पीयूष कुमार जैन है, जो कार्रवाई के बाद से फरार है. ऐसे में उसकी तत्काल गिरफ्तारी अत्यंत आवश्यक है. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो दी बार सोसायटी आम जनता को साथ लेकर व्यापक आंदोलन और उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी. ‎उधर एसीबी बूंदी चौकी प्रभारी हरीश भारती ने बताया कि रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी देवराज मीणा को एसीबी न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे 10 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए.

