पोषाहार गबन के आरोपों पर तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यमुक्त, 2 को नोटिस, सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई
सीडीपीओ का कहना है कि तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यमुक्त कर उनके विरुद्ध रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की है.
Published : June 26, 2026 at 3:21 PM IST
बूंदी: जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में बच्चों के पोषाहार वितरण में कथित अनियमितताओं और लाखों रुपए के गबन के आरोपों ने विभागीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लंबे समय से चल रही जांच के बाद विभाग ने तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा से हटाने की कार्रवाई की है. जबकि दो अन्य कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. वहीं तत्कालीन सुपरवाइजर की भूमिका भी संदेह के घेरे में आने पर उनके खिलाफ 16 सीसीए के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर उन्हें बूंदी से हटाकर नमाना क्षेत्र में लगाया गया है.
सीडीपीओ बोले, 'कार्यमुक्त के साथ रिकवरी भी होगी': महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ आदित्य सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय जांच समिति ने तीनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार वितरण में गंभीर अनियमितता और गबन का दोषी माना है. जांच रिपोर्ट के आधार पर न केवल उन्हें कार्यमुक्त किया गया, बल्कि विभाग ने उनके विरुद्ध रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
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विभाग का कहना है कि पूर्व में संबंधित कार्यकर्ताओं को नोटिस देकर सुधार का अवसर भी दिया गया था, लेकिन शिकायतें दोबारा मिलने पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी. सीडीपीओ के अनुसार दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाभार्थियों को पोषाहार नहीं देने और उसे बेचने की शिकायतें मिली थीं, जबकि एक अन्य केंद्र पर मौके की जांच में रिकॉर्ड और वितरण में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं. अप्रैल माह में दोबारा शिकायतें मिलने के बाद जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर तीनों को हटाने का निर्णय लिया गया.
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गुरुवार को भी निरीक्षण में मिली अनयिमितता: जांच के दौरान बूंदी ब्लॉक की तत्कालीन सुपरवाइजर अनीता शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. विभाग ने उन्हें 16 सीसीए के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और बाद में उनका तबादला बूंदी से नमाना कर दिया. गुरुवार को शहर के वार्ड 38 और 39 स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में भी अनियमितताएं मिलने पर संबंधित कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. इधर विभागीय कार्रवाई के खिलाफ हटाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने जिला कलेक्टर और विधायक हरिमोहन शर्मा से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि विभाग ने बिना सभी तथ्यों की पड़ताल किए एकतरफा कार्रवाई की है.
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'पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर डालना न्यायसंगत नहीं': वार्ड नंबर 28 प्रथम की कार्यकर्ता प्रेम शर्मा ने बताया कि वह पिछले 22 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं और वर्तमान में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. उनका कहना है कि जांच के समय केंद्र पर 20 से अधिक लाभार्थी पोषाहार लेने पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उपस्थिति और डिजिटल एंट्री को लेकर लगाए गए आरोप तकनीकी खामियों से जुड़े हैं, जबकि विभाग ने जनवरी 2025 से रजिस्टर प्रणाली भी बंद कर दी थी. ऐसे में पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर डालना न्यायसंगत नहीं है.
'जो पोषाहार मिला ही नहीं, फिर गबन कैसा': वही वार्ड नंबर 28 द्वितीय की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राबिया बानो ने दावा किया कि उन्हें 18 अगस्त को पदस्थापना मिली थी और उसके बाद उनके केंद्र पर पोषाहार की आपूर्ति ही नहीं हुई. ऐसे में जिस सामग्री का वितरण हुआ ही नहीं, उसके गबन का आरोप लगाना पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने कहा कि विभाग ने उन पर 21 हजार रुपए की रिकवरी डालते हुए कार्यमुक्त कर दिया, जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर तक नहीं दिया गया.
पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच हो: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने भी विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. महासंघ की प्रदेश मंत्री नूतन तिवारी ने कहा कि हटाई गई कार्यकर्ताओं में प्रेम शर्मा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि अन्य भी आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से सेवाएं दे रही महिलाओं को बिना निष्पक्ष सुनवाई के रोजगार से वंचित कर दिया गया. महासंघ ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है.