नेशनल हाइवे पर लिख दिया सांप्रदायिक नारा 2 आरोपी युवतियों समेत 3 अरेस्ट, जानिये क्या लिखा था विवादित स्लोगन?

वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. दोनों युवतियां हाईवे की रेलिंग पर स्प्रे पेंट से नारे लिखती हुई दिख रही हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
दो युवती और एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
सहारनपुर: यूपी की सहारनपुर पुलिस ने दिल्ली-देहरादून नेशनल हाइवे पर सांप्रदायिक नारे लिखने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने विवादित स्लोगन लिखने के आरोप में 2 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है. शुक्रवार को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है.

पकड़ी गई युवतियों और युवक ने दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" जैसे नारे लिखे थे. जिसका वीडियो भी सामने आया था. हैरत की बात तो ये है कि गिरफ्तारी के बाद अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके कहा कि वे सनातन धर्म के लिए न सिर्फ एक बार बल्कि 10 बार भी जेल जाने को तैयार हैं. तीनों आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं और खुद को 'हिंदू रक्षा दल' का कार्यकर्ता बताते हैं.

दिल्ली-देहरादून नेशनल हाइवे पर सांप्रदायिक नारा (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि 26 फरवरी की देर शाम दोनों युवतियों ने युवक के साथ मिलकर नेशनल हाईवे-72A (एलिवेटेड रोड) पर सड़क किनारे बने सीमेंट के ब्लॉक और शेल्टर पर स्प्रे पेंट से विवादित नारे लिखे थे. उन्होंने यह भड़काऊ नारा हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में स्प्रे पेंट से लिखा था. इसका एक 59 सेकंड का वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में दो युवतियां हाईवे की रेलिंग पर स्प्रे पेंट से नारे लिखती हुई दिख रही हैं, जबकि एक युवक इस पूरी घटना का वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है.

वीडियो में दोनों युवतियां रेलिंग पर स्प्रे पेंट से नारे लिखती दिखाई दे रही हैं. दोनों ने भगवा रंग का गमछा पहना हुआ है. युवतियों में से एक अंग्रेजी में "This road is not allowed for Muslims" लिखती हुई दिखती हैं, जबकि दूसरी हिंदी में. नारे लिखने के बाद दोनों युवतियां "जय श्री राम" के नारे भी लगाती हैं.

जिस संगठन से इन युवतियों का जुड़ाव बताया जा रहा है, उसका विवादों से पुराना नाता रहा है. 29 सितंबर, 2025 को भी एक 21 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आया था. ये घटना गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हुई. फुटेज में दिखाई दे रहे लोगों के पास तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं. "भारत माता की जय" के नारे लगाते हुए, वे सभी एक घर के सामने रुक गए. हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये नारे उनके संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने ही लिखे थे.

