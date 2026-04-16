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कागज के टुकड़ों से असली नोट बनाने का देते थे झांसा, शिकार फांसने से पहले पुलिस ने आरोपियों को धरा

तीनों आरोपी गिरफ्तार: सीओ नॉर्थ शिवम शर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में कागज के टुकड़ों से असली नोट बनाने का झांसा देकर ठगी करने की फिराक में घूम रहे गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से ठगी की सामग्री और वाहन जब्त किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराजा अग्रसेन स्कूल के सामने पटेल स्टेडियम के पास तीन लोग नकली नोटों को असली नोट बताकर ठगी करने की फिराक में हैं. पुलिस ने जिला स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की. तीनों संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोगों से रुपए ठगने की वारदात करने के उद्देश्य से ही अजमेर आए थे. तीनों आरोपियों को डीएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

अजमेर: कागज के टुकड़ों से असली नोट बनाने का झूठा नुस्खा बता कर ठगी करने वाले गिरोह का कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लोगों को झांसा देकर ठगने का सामान भी बरामद किया गया है. तीनों आरोपी अजमेर में शिकार फांसते उससे पहले ही कानून के शिकंजे में फंस गए.

ऐसे करते हैं वारदात: सीओ नॉर्थ शिवम शर्मा ने बताया कि गिरोह के तीनों सदस्य बड़े ही शातिराना तरीके से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपए के नोटों के आकार के काले रंग के कागजों की गड्डियां रखकर ठगी के लिए व्यक्ति की तलाश करते थे. इसके बाद 500 रुपए के असली नोट को टिंचर केमिकल में डुबोकर सुखा लिया जाता, जिससे उसका रंग बिल्कुल काला हो जाता. उसके बाद शिकार व्यक्ति को पतीले में पानी गर्म कर नोट को उसमें डालने पर असली नोट बाहर आने का झांसा दिया जाता. इससे शिकार व्यक्ति को उन पर भरोसा हो जाता. आरोपी ठग शिकार व्यक्ति को बताते थे कि कल कागज की गड्डियां कास्टिक सोडा युक्त गर्म पानी में डालने पर इस तरह से असली नोट निकल आएंगे. उन्होंने बताया कि असली नोट निकालने का झांसा देकर ठग 1 लाख रुपए के असली नोट प्राप्त कर 3 लाख रुपए के काले कागज की गड्डियां पीड़ित को देकर ठगी करते.

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पुलिस के साथ आए ये तीन आरोपी: सीओ शिवम शर्मा ने बताया कि जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी निवासी सादिक, जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में कच्ची बस्ती निवासी सिराजुद्दीन और प्रतापगढ़ जिले के मोकमपुर गांव निवासी नौशाद को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस आरोपियों से ठगी की वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से काले पेपर की नोटनुमा चार गड्डियां, कास्टिक सोडा, टिंचर की एक शीशी, एक बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. उन्होंने आमजन से अपील की है कि संदिग्ध लोगों के किसी भी प्रलोभन में आकर ठगी का शिकार नहीं बनें. किसी भी संदिग्ध का पता चलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें.