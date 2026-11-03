ETV Bharat / state

रायबरेली में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार

रायबरेली में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

रायबरेली: आगामी त्योहार दीपावली, धनतेरस एवं छठ पूजा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग कर रही थी.

सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा दोनों स्थानों पर दबिश दी गई, जहां से तीनों अभियुक्तों को अवैध आतिशबाजी सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया.

इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के इकबाल होटल के पास ताज होटल गली में नौसाद अख्तर और मोहम्मद जरीर तथा चकभीकखपुर में अमन नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की जा रही है.

उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से कुल लगभग 86.5 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए. इसमें अभियुक्त नौसाद अख्तर व मोहम्मद जरीर के कब्जे से 44.5 किलोग्राम तथा अभियुक्त अमन के कब्जे से 42 किलोग्राम आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई.

बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई.

मामले में नौसाद अख्तर उर्फ गुड्डू पुत्र उबेद उल्ला निवासी शेखन टोला थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली, मोहम्मद जर्रार पुत्र मो० जहीर निवासी अन्दरून किला गुलाब रोड थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली और अमन पुत्र सरवर निवासी ग्राम चकभीखमपुर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया की इनके पास से 7 कार्टून फैक्ट्री मेड पटाखा, करीब 44.500 किग्रा, फुलझड़ी (रीगालिया ग्रीन) 4.25 किग्रा, रंगीला रेड फुलझड़ी 2.75 किग्रा, स्पार्कल फुलझड़ी 8.5 किग्रा, 30 फायरा पटाखा 03 किग्रा, रोविन फुलझड़ी 10 किग्रा, छोटा पटाखा (लियो पार्डकिंग) 12.5 किग्रा, गिन्नी फुलझड़ी 3.5 किग्रा, फैक्ट्री मेड पटाखे, आतिशबाजी सामग्री, जिनमें पेन्टा प्लस, नर्मदा, ग्राउण्ड चक्कर, तनिष्क रेड/ग्रीन, रकेट बम, फ्लावर पट्स, मोरी छाप, हेलीकॉप्टर, कैनन बुलेट, टाइगर बुलेट, बटर फ्लाई, ट्विंकल स्टार आदि का सामान बरामद हुआ.