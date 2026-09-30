नहाती हुई विदेशी महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना वायरल करने वाले MP के 3 आरोपी गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले तीनों आरोपियों ने इस मामले में माफी मांगी है.
Published : September 30, 2026 at 5:10 PM IST
अजमेर: अजमेर के निकट अजयसर गांव में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा अजय पाल के मंदिर के पीछे बने प्राकृतिक कुंड के पास नहाती हुई विदेशी महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों युवकों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर पुलिस अजमेर ले आई है. गंज थाना पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपियों ने हाथ जोड़ कर घटना के लिए माफी भी मांगी है.
सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच : दरगाह सीओ हर्षित शर्मा ने बताया कि गत 9 सितंबर को अजयसर स्थित अजय पाल बाबा मंदिर के पीछे बने प्राकृतिक कुंड के पास कुछ विदेशी बैठे थे. इनमें विदेशी महिलाएं भी शामिल थीं. यहां से विदेशी महिला का स्नान करने का वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और वायरल वीडियो की बारीकी से जांच की गई. अनुसंधान में अजयसर गांव में कुछ लोगों के घरों और दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की गई. तकनीकी साक्ष्य और फुटेज के आधार पर तीन आरोपियों की पहचान की गई. तीनों आरोपियों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार करके अजमेर लाया गया है.
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थाने में हाथ जोड़कर मांगी माफी : सोशल मीडिया पर विदेशी महिला का स्नान करते हुए वीडियो बनाने और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में तीनों आरोपियों ने माफी मांगी है. तीनों आरोपी अजमेर के गंज थाना पुलिस की गिरफ्त में हैं. सीओ हर्षित शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश, माचलपुर के गादिया माजरा खोयरा निवासी अर्जुन गुर्जर, कुंडी बेग निवासी दयाराम और झुंझार को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि बाबा अजयपाल मंदिर के पीछे तीनों आरोपियों ने विदेशी महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 75(2), 75(3),77,79,296,352, 3(5) में मुकदमा दर्ज किया है.