ETV Bharat / state

नहाती हुई विदेशी महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना वायरल करने वाले MP के 3 आरोपी गिरफ्तार

माफी मांगते तीनों आरोपी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अजमेर के निकट अजयसर गांव में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा अजय पाल के मंदिर के पीछे बने प्राकृतिक कुंड के पास नहाती हुई विदेशी महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों युवकों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर पुलिस अजमेर ले आई है. गंज थाना पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपियों ने हाथ जोड़ कर घटना के लिए माफी भी मांगी है.