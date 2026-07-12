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फतेहाबाद में शराब ठेकों पर लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब से आकर वारदातों को देते थे अंजाम

पंजाब से आकर हरियाणा में लूटकांड़ों को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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फतेहाबाद एएसपी दिव्यांशी सिंगला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 4:02 PM IST

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फतेहाबादः जिला पुलिस के द्वारा पंजाब में आकर हरियाणा की शराब के ठेकों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. पुलिस ने इस मामले में मनसा के दो और फतेहाबाद की जाखल के रहने वाले एक युवक को काबू किया है. पुलिस द्वारा इन तीन युवकों की गिरफ्तारी कर पिस्तौल और अन्य हथियार बनामद कर लिए हैं. इन तीनों युवको के द्वारा गांव रुपावाली एवं खासवा गांव स्थित शराब ठेकों पर हुई लूट की दो वारदातों को अंजाम दिया गया था.

2 जुलाई का है मामलाः पुलिस ने आरोपी युवकों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, एक अवैध 32 बोर पिस्टल, एक 315 बोर का देशी कट्टा और वारदात में प्रयुक्त गंडासी भी बरामद कर ली है. इस मामले में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एएसपी दिव्याशी सिंगला ने बताया कि "दिनांक 02 जुलाई 2026 की रात गांव रुपावाली और खासवा स्थित शराब ठेके पर भी हमला कर सेल्समैन से मारपीट करते हुए 44 हजार की नकद और शराब लूट ली. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की और सिकंदर निवासी रत्ताथेह जाखल और विजय उर्फ चांदी निवासी मानसा पंजाब को गिरफ्तार किया. इनके खुलासे पर तीसरे आरोपी जश्न सिंह उर्फ राठा निवासी कुलरिया, तहसील बुढलाडा, जिला मानसा (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया."

फतेहाबाद में शराब ठेकों पर लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

वारदात के बाद वापस पंजाब भाग जाते थे आरोपीः जश्न और विजय दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं और हरियाणा में वारदात को अंजाम देकर पंजाब भाग जाते थे. सिकंदर निवासी जाखल का दोस्त था और हरियाणा में रहकर उनकी मुखबरी करता था और वारदात में साथ रहता था. सिकंदर पर हत्या के मामले में पहले एक केस दर्ज है और उसमें फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 5000 पर का इनाम भी घोषित कर रखा था.

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