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चित्रकूट-बांदा में पुलिस मुठभेड़, गैंगरेप और रेप के प्रयास के 5 आरोपी अरेस्ट

हापुड़ में लूट के आरोपी को भी पकड़ा गया, एक लाख का था इनाम.

चित्रकूट में पुलिस ने पुलिस ने रेप के प्रयास के आरोपी को पकड़ा.
चित्रकूट में पुलिस ने पुलिस ने रेप के प्रयास के आरोपी को पकड़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:30 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 7:53 PM IST

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चित्रकूट/बांदा/हापुड़: यूपी पुलिस ने गैंगरेप और रेप के प्रयास के मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें गैंगरेप का मुख्य आरोपी चित्रकूट में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है. जबकि बांदा में हुई मुठभेड़ में रेप के प्रयास के दो आरोपी पकड़े गए हैं. इसमें मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है. वहीं, हापुड़ में लूट के आरोपी पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. उसके चार साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं.

चित्रकूट में गैंग रेप के तीन आरोपी गिरफ्तार

देवांगना घाटी में बीते 22 जुलाई को युवती से गैंगरेप की घटना में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले को मड़फा जंगल में घेरा गया, जहां मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी और एक जवान भी घायल हो गया. अन्य दो आरोपी मछरिया चौराहे से पकड़े गए हैं. डीआईजी ने इन पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था.

चित्रकूट पुलिस को मिली कामयाबी. (Video Credit; ETV Bharat)

चित्रकूट पुलिस के मुताबिक, बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ घूमने गई थी, जहां बाइक सवार तीन युवकों ने उन्हें रोका और पैसे की मांग करने लगे. पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने युवक की पिटाई कर हाथ-पैर बांध दिए और युवती को झाड़ियों में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उन्होंने युवती की भी बेरहमी से पिटाई की.

पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कीं. पुलिस ने मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से 48 घंटे में तीनों आरोपियों की पहचान कर ली. शनिवार को मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले को भरतकूप थाना क्षेत्र के मड़फा के जंगल के पास घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया. उसने पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी.

पुलिस ने आरोपी के पास से 2 देशी 115 के कट्टे, 3 जिंदा कारतूस व 3 कारतूस के खोखे बरामद किए. वहीं अन्य दो आरोपी प्रवीण और विवेक देर रात शिवरामपुर मछरिया चौराहे के पास गिरफ्तार किए गए. डीआईजी चित्रकूटधाम ने तीनों आरोपियों पर पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि त्वरित जांच व सक्रियता से आरोपियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी संभव हुई है तथा पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है.

बांदा में किशोरी के अपरहण व दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

जिले में एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ में 2 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. गिरफ्तारी के दौरान छीनाझपटी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बांदा में पुलिस मुठभेड़ (Video Credit; ETV Bharat)

एएसपी शिव राज के मुताबिक, घर में डांट से नाराज किशोरी 24 जुलाई को ननिहाल जाने के लिए अकेले निकली थी. जहां रात में बांदा बस स्टैंड पर ई-रिक्शा चालक ने उसे बैठाया और रास्ते में अपने एक साथी को भी बुला लिया. सुनसान इलाके में ई-रिक्शे को ले जाकर एक अभियुक्त ने किशोरी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया. किशोरी किसी तरह उसके चंगुल से छूटी और भागकर एक ढाबा पहुंची. जानकारी पर पुलिस ने जांच पड़ताल करने के साथ ही किशोरी को महिला अस्पताल में भर्ती कराया. सीसीटीवी व सर्विलांस की मदद से अभियुक्तों की पहचान हुई. रविवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस को अभियुक्तों के शहर के मेडिकल कॉलेज के पीछे गंछा रोड पर होने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस टीमों द्वारा मौके पर जाकर दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया. पुलिस से घिरता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त एजाज के पैर में गोली लगी. दूसरे अभियुक्त नरेश की गिरफ्तारी के दौरान 2 सिपाही मो. युनुस व इन्द्रपाल भी चोटिल हुए हैं.

एएसपी शिवराज ने बताया कि एजाज अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है. पुलिस मुठभेड के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया है व घटना के संबंध में अन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. अभियुक्तों के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुआ है.

हापुड़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार

हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव अठसैनी निवासी योगेंद्र कुमार हापुड़ स्थित कंपनी में सहायक प्रबंधक हैं. नौ जून 2025 की रात कर्मचारियों के वेतन के लिए 56 हजार रुपये लेकर कार से घर लौट रहे थे. छिजारसी टोल प्लाजा पार करते ही कार में पहले से बैठे पांच बदमाशों ने उनके और एक अन्य सवारी के साथ मारपीट की. विरोध करने पर उनकी बीच की उंगली चबा ली और तमंचे के बल पर 56 हजार, जेब में रखे पांच हजार रुपये, दूसरी सवारी से दो हजार रुपये तथा एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड लूट लिया.

हापुड़ में पुलिस ने लूट के आरोपी को पकड़ा. (Video Credit; ETV Bharat)

आरोपियों ने कार्ड का पिन पूछकर पुरानी चुंगी स्थित एटीएम से 10 हजार रुपये भी निकाल लिए. दोनों को गुलावटी रोड स्थित अंडरपास के पास छोड़कर फरार हो गए थे. बताया कि इस मामले में जनपद बुलंदशहर के खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के विकास नगर निवासी रोहित को पिलर नंबर-20 के पास से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में एसटीएफ लखनऊ का एक सिपाही कुलदीप भी घायल हुआ है. बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पर मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. आरोपी के खिलाफ हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जनपद में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत करीब ढाई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

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Last Updated : July 26, 2026 at 7:53 PM IST

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