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कंप्यूटर ऑपरेटर हत्याकांड : मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार, 24 घंटे बाद भी अंतिम संस्कार नहीं, मांग पर अड़े परिजन

मुख्य आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : लीलापुर थाना क्षेत्र में हुए संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. इधर 24 घंटे बाद भी परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है. उनकी मांग है कि मुकदमे में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. बता दें कि हरिहरपुर सिंधौर गांव निवासी करीब 30 वर्षीय सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा लालगंज के पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे. बीते गुरुवार रात बाइक से घर लौटते समय लक्ष्मणपुर के पास कुछ लोगों ने घेरकर उनके साथ मारपीट की थी. घटना के बाद गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में मृतक के पिता मोतीलाल विश्वकर्मा की तहरीर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय उर्फ बड़े तिवारी, उनके बेटे सौरभ, दरोगा तिवारी, सोनू, अनुज और अशोक तिवारी समेत छह अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और एक शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है. परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और अभी तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया.