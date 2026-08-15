कंप्यूटर ऑपरेटर हत्याकांड : मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार, 24 घंटे बाद भी अंतिम संस्कार नहीं, मांग पर अड़े परिजन
सपा नेता संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है. हत्या को दुर्घटना में बदलना चाहते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:24 PM IST
प्रतापगढ़ : लीलापुर थाना क्षेत्र में हुए संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. इधर 24 घंटे बाद भी परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है. उनकी मांग है कि मुकदमे में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए.
बता दें कि हरिहरपुर सिंधौर गांव निवासी करीब 30 वर्षीय सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा लालगंज के पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे. बीते गुरुवार रात बाइक से घर लौटते समय लक्ष्मणपुर के पास कुछ लोगों ने घेरकर उनके साथ मारपीट की थी. घटना के बाद गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
इस मामले में मृतक के पिता मोतीलाल विश्वकर्मा की तहरीर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय उर्फ बड़े तिवारी, उनके बेटे सौरभ, दरोगा तिवारी, सोनू, अनुज और अशोक तिवारी समेत छह अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और एक शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है. परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और अभी तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया.
इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय ने बताया कि सौरभ विश्वकर्मा की हत्या मामले में नामजद 41 साल के आरोपी दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी पुत्र स्वर्गीय अवधेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना के दौरान उसके हाथ में डंडा था, जिससे उसने सौरभ विश्वकर्मा के साथ मारपीट की थी. फिर उसे ग्राम शिव भोज मोड़ के पास झाड़ियों में छिपा दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है. इसके अलावा आरोपी सौरव तिवारी और संजय कुमार उर्फ मोंटू उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक के पिता मोतीलाल विश्वकर्मा की तहरीर पर सौरभ तिवारी, दरोगा तिवारी, अशोक तिवारी, सोनू तिवारी, अनुज तिवारी, संजय तिवारी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप विश्वकर्मा का कहना है कि 4 महीने पहले इन आरोपियों ने सौरव विश्वकर्मा के घर पर हमला किया था. तब अगर पुलिस-प्रशासन ने सहयोग किया होता तो आज सौरभ विश्वकर्मा हमारे बीच जीवित होता. पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. हत्या के मामले को यह दुर्घटना में बदलना चाहते हैं. पुलिस-प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है. इस दौरान उन्होंने आरोपियों के बीजेपी से संबंध होने का भी आरोप लगाया. साथ ही कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं.
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