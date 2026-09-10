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छात्राओं से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी डिटेन

डूंगरपुर: चौरासी थाना पुलिस ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं 2 नाबालिग को भी डिटेन किया गया है. घटना के दौरान आरोपियों की ओर से प्रयुक्त 2 बाइक भी जब्त कर ली गई है. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर स्कूल ड्रेस पहनी छात्राओं से बाइक पर सवार होकर छेड़छाड़ और परेशान करने का वीडियो वायरल किया था. वहीं कुल 6 आरोपियों में से फरार एक आरोपी की तलाश की जा रही है.

चौरासी थानाधिकारी रतनलाल जटिया ने बताया कि 9 सितंबर की दोपहर सोशल मीडिया पर छात्राओं से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें बाइक सवार युवक बाइक दौड़ाते हुए स्कूली ड्रेस पहनी छात्राओं से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने साइबर सेल डूंगरपुर के सहयोग से वीडियो की तकनीकी जांच शुरू की. पूछताछ और अनुसंधान से जानकारी जुटाने पर वीडियो में घटना गंधवा-भंवरीया कुआं के आसपास होना सामने आया. पुलिस ने क्षेत्र में तलाश कर दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह युवकों की भूमिका सामने आने पर उनकी पहचान की.