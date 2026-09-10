छात्राओं से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी डिटेन
वायरल वीडियो में आरोपी बाइक्स पर सवार होकर छात्राओं से छेड़छाड़ करते नजर आए.
Published : September 10, 2026 at 8:52 PM IST
डूंगरपुर: चौरासी थाना पुलिस ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं 2 नाबालिग को भी डिटेन किया गया है. घटना के दौरान आरोपियों की ओर से प्रयुक्त 2 बाइक भी जब्त कर ली गई है. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर स्कूल ड्रेस पहनी छात्राओं से बाइक पर सवार होकर छेड़छाड़ और परेशान करने का वीडियो वायरल किया था. वहीं कुल 6 आरोपियों में से फरार एक आरोपी की तलाश की जा रही है.
चौरासी थानाधिकारी रतनलाल जटिया ने बताया कि 9 सितंबर की दोपहर सोशल मीडिया पर छात्राओं से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें बाइक सवार युवक बाइक दौड़ाते हुए स्कूली ड्रेस पहनी छात्राओं से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने साइबर सेल डूंगरपुर के सहयोग से वीडियो की तकनीकी जांच शुरू की. पूछताछ और अनुसंधान से जानकारी जुटाने पर वीडियो में घटना गंधवा-भंवरीया कुआं के आसपास होना सामने आया. पुलिस ने क्षेत्र में तलाश कर दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह युवकों की भूमिका सामने आने पर उनकी पहचान की.
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पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर पांच युवकों को पकड़ा. इनमें से दो नाबालिग लड़के थे और तीन बालिग युवक. पूछताछ में उन्होंने स्कूल से घर लौट रही छात्राओं को दो मोटरसाइकिलों से रास्ते में कट मारकर परेशान करने की बात कबूल कर ली. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है. घटना के दौरान काम ली गई दोनों मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली है. गिरफ्तार आरोपियों में रमेश (उम्र 20) निवासी वाणिया तालाब, थाना चौरासी, विपिन (उम्र 19) निवासी रास्तापाल और शैलेश (उम्र 19) निवासी रास्तापाल को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं रास्तापाल, थाना धंबोला निवासी तूफान नाम का आरोपी अभी भी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.