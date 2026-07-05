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नौरादेही टाइगर रिजर्व में 15 दिन के भीतर बाघ का दूसरा हमला, महिला वनरक्षक और सुरक्षा श्रमिक घायल

महिला वनरक्षक और सुरक्षा श्रमिक पर बाघ का हमला ( Getty image )