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बोकारो में दूसरी NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल ने तीर चलाकर किया उद्घाटन

रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ ( Etv Bharat )