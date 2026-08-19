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बोकारो में दूसरी NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल ने तीर चलाकर किया उद्घाटन

बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का राज्यपाल ने उद्घाटन किया.

Archery Championship begins in Bokaro
रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 3:50 PM IST

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बोकारो: जिले के सेक्टर-4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ. यह प्रतियोगिता 29 अगस्त तक चलेगी. प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर और गुब्बारे उड़ाकर किया. इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक श्वेता सिंह और बोकारो तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष लंबोदर महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

900 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं पार्टिसिपेट

प्रतियोगिता में देशभर से 900 से अधिक पुरुष और महिला तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं. सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

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सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास: राज्यपाल

मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि तीरंदाजी, देश का प्राचीन खेल है. 2014 के बाद केंद्र सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि झारखंड, तीरंदाजी के क्षेत्र में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और बोकारो में इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा.

मील का पत्थर साबित होगी ये प्रतियोगिता: लंबोदर महतो

वहीं, बोकारो तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष लंबोदर महतो ने कहा कि यह प्रतियोगिता झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी. जिससे युवाओं में उत्साह बढ़ेगा और तीरंदाजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.

ये भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहुंचे बोकारो, दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन

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