बिहार में महिला कबड्डी लीग का शानदार आगाज, 49-22, 50-18... पहले दिन ही मगध वॉरियर्स ने दिखाई दमदार ताकत!
द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का शानदार आगाज हुआ. पहले दिन 5 रोमांचक मुकाबलों में मगध वॉरियर्स और इन दो टीम की जीत. पढ़ें-
Published : March 12, 2026 at 1:28 PM IST
पटना: राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में बुधवार से द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का शानदार आगाज हुआ. 11 मार्च से 17 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्रॉफी का अनावरण कर किया. इस मौके पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.
पहले दिन खेले गए 5 मुकाबले: टूर्नामेंट के पहले दिन पांच मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पहले मैच में मगध वॉरियर्स ने सिवान टाइटन्स को एकतरफा मुकाबले में 49-22 के अंतर से हराकर जीत दर्ज की. दूसरे मुकाबले में सारण स्ट्राइकर्स ने सीतामढ़ी सेंटिनल्स को 24-17 से हराया. तीसरे मुकाबले में नालंदा निंजास और पटना पेलिकन्स के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला.
नालंदा निंजास का कमाल: रोमांचक मुकाबले में नालंदा निंजास ने पटना पेलिकन्स को 20-15 से हराकर जीत हासिल की. चौथा मुकाबला सिवान टाइटंस और सारण स्ट्राइकर के बीच हुआ जिसमें सिवान की टीम ने सारण टीम को 29-26 से हराया. दिन का आखिरी मुकाबला मगध वॉरियर्स और पटना पेलिकन्स के बीच खेला गया जिसमें मगध ने एकतरफा तौर पर पटना को 50-18 से हराया.
ओलंपिक दल में भारतीय टीम में अधिक हों बिहारी: इब मौके पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि सरकार की पहल और खिलाड़ियों की मेहनत के कारण बिहार खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रतियोगिताओं का मंच मिले, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
"2036 ओलंपिक में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेजबानी करेगा और इस ओलंपिक में भारतीय दल में अधिक से अधिक बिहार के खिलाड़ी शामिल रहे इसके लिए खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और मंच उपलब्ध कराने की दिशा में मैं काम कर रही हूं."- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री
आने वाले समय में लीग का प्रारूप और बड़ा हो: वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कबड्डी बिहार की मिट्टी से जुड़ा खेल है और यह ऐसा खेल है जिसे कम संसाधनों में भी कहीं भी खेला जा सकता है. इस खेल को खेलने में कोई पैसे का खर्च नहीं होता है.
"फिलहाल इस लीग में छह टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन वह चाहेंगे कि आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों की टीमों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाए. ऐसे आयोजन से कबड्डी को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकेंगे."-सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
खेल भावना से आगे बढ़ें बिहार के युवा: उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए कबड्डी में अलग से लीग का आयोजन सिर्फ बिहार ही आयोजित कर रहा है और बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में प्रखंड स्तर पर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स का निर्माण कराया जा रहा है. अलग-अलग खेल के लिए अलग-अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किए जा रहे हैं. वह चाहते हैं कि बिहार के युवा खेल में आगे बढ़े और खेल भावना के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं.
यह छह टीमों के बीच है मुकाबला: द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें सीतामढ़ी सेंटिनल्स, पटना पेलिकन्स, मगध वॉरियर्स, नालंदा निंजास, सारण स्ट्राइकर्स और सिवान टाइटन्स शामिल हैं. इन टीमों को अलग-अलग संस्थानों और संगठनों का प्रायोजन भी प्राप्त है. सीतामढ़ी सेंटिनल्स की प्रायोजक महिला विकास निगम है, जबकि पटना पेलिकन्स को कॉम्फेड (सुधा) का सहयोग मिल रहा है. इसी तरह मगध वॉरियर्स को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नालंदा निंजास को भवन निर्माण विभाग, सारण स्ट्राइकर्स को निंटी हॉस्पिटल और सिवान टाइटन्स को परिवर्तन संस्था का समर्थन प्राप्त है.
