पंचकूला में 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026: सीएम सैनी ने डंकी रूट से विदेश जाने वालों पर चिंता व्यक्त की

हरियाणा हर क्षेत्र में है अग्रणी: मुख्यमंत्री ने कहा कि "किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से तय होता है. जब युवा ऊर्जावान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होते है, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं. यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज सेना, खेल, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इसी प्रकार प्रदेश की लोक संस्कृति- नृत्य, संगीत, कला और परंपराएं, सादगी, शक्ति और आत्मीयता का प्रतीक हैं. राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब युवा इनका प्रदर्शन करेंगे, तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा का दर्शन होगा."

प्रदेश को युवाओं पर है भरोसा: मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि "यह ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है. यह हमारे पूर्वजों से मिले संस्कारों, हमारी वीर संस्कृति और हमारे युवाओं के अदम्य साहस का प्रतीक है. यह उस भरोसे का वाहक है, जो आज पूरा प्रदेश युवाओं पर कर रहा है. राष्ट्रीय युवा दिवस संत स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है. स्वामी विवेकानंद उम्र से ही नहीं बल्कि अपनी सोच, मन, विचारों और अपने कर्मों से भी युवा थे."

64 युवाओं के साथ कराया समूह चित्र: इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 में भाग लेने वाले 64 युवाओं में जोश भरते हुए उनके साथ समूह चित्र करवाया और प्रतिनिधिमंडल को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह प्रतिनिधिमंडल भारत मंडपम, नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे. जिनमें ग्रुप डांस, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, यंग लीडर्स डायलाग, हैक फार सोशल काॅज, डिजाईन फॉर विकसित भारत शामिल हैं.

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में आयोजित 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "सरकार ने हमेशा युवाओं को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं चलाई हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले एक दशक मे वो कर दिखाया है, जो अन्य सरकारें कई दशकों में नहीं कर सकी." मुख्यमंत्री ने ये बातें हरियाणा राज्य के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते समय कही. इस अवसर पर युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे."

युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 'युवा सशक्तिकरण ही सशक्त भारत की कुंजी है और यदि भारत को विश्वगुरु बनाना है तो युवाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी.' यह प्रधानमंत्री के ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है. उनका सपना भारत को 2047 तक विकसित भारत और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है."

युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया: सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "वर्तमान राज्य सरकार ने सदैव पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो, युवा नीति पर काम किया है. विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं से पद ग्रहण करते ही सबसे पहले 24 हजार युवाओं के घरों में सरकारी नौकरी का दिया जलाने का वादा किया था, जिस वचन को 17 अक्तूबर, 2024 को मंत्रिमंडल गठन के साथ ही 24 हजार युवाओं को ग्रुप-सी की नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंप कर पूरा किया."

उन्होंने कहा कि "सरकार केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम कर रहे अपने युवाओं की चिंता भी की. सरकार ने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है. अब इन युवाओं को भी नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, ताकि वे पूरे मान-सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें."

डंकी रूट से विदेश जाने पर चिंता व्यक्त की: मुख्यमंत्री ने डंकी रूट के माध्यम से विदेश जाने के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंटों के खेल को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास कर कानून बनाया है. अब ट्रैवल एजेंटों के काम में पारदर्शिता होगी और धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाएगी. सरकार चाहती है कि युवा विदेश जाएं, लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ जाएं. इसी कड़ी में 1 लाख 14 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया है, ताकि वे दुनिया भर के बाजारों में अपनी धाक जमा सकें."

64 प्रतिभागी दिखाएंगे अपना जौहर: इससे पहले युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "हरियाणा राज्य से अलग अलग विधाओं के कुल 64 प्रतिभागी, जो कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में जौहर दिखाते हुए अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे. हरियाणा के युवा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की अलग छाप छोड़ने का कार्य करेंगे. हरियाणा का युवा केवल परंपराओं का वाहन नहीं, बल्कि नवाचार का अग्रदूत भी है. युवा स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन कर रहे हैं, खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहरा रहे हैं, विज्ञान, तकनीकी, कला और संस्कृति में नई पहचान बना रहे हैं."

