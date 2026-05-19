रांची में 22 मई से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन, देशभर के 700 खिलाड़ी होंगे शामिल
रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन 22 मई से 25 मई तक किया जाएगा.
Published : May 19, 2026 at 8:52 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में 22 मई से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देशानुसार झारखंड एथलेटिक्स संघ एवं खेल विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे.
विजेता खिलाड़ी भी सुनिश्चित करेंगे भागीदारी
झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडे ने जानकारी दी कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ओलंपियन और एशियाई पदक विजेता खिलाड़ी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य के लिए गौरव का विषय है और इससे झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी.
खिलाड़यों का होगा भारतीय टीम में चयन
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ग्लासगो और एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा.
आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी
एसके पांडे ने कहा कि रांची में इस स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. खिलाड़ियों के ठहरने, सुरक्षा, परिवहन और अन्य सुविधाओं को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है.
झारखंड एथलेटिक्स संघ
आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए तकनीकी अधिकारियों की टीम लगातार तैयारी में जुटी हुई है. खेल विभाग और झारखंड एथलेटिक्स संघ संयुक्त रूप से आयोजन की हर व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं.
खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल
रांची में होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है. खेल विभाग को उम्मीद है कि यह आयोजन झारखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.
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