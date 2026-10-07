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92 कारतूस, कार्बाइन और कट्टा.. गयाजी के जंगल में नक्सलियों ने छिपा रखा था हथियारों का जखीरा

गयाजी के जंगल में SSB की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. कार्रवाई में देशी राइफल, 9 एमएम कार्बाइन समेत 4 हथियारों की बरामद किए है. साथ ही वॉकी-टॉकी, 92 कारतूस और एक मैगजीन भी मिला है.

जंगल में छिपाकर रखा था नक्सलियों ने हथियार