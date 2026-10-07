92 कारतूस, कार्बाइन और कट्टा.. गयाजी के जंगल में नक्सलियों ने छिपा रखा था हथियारों का जखीरा
गयाजी के धनगाई जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. रिपोर्ट रत्नेश कुमार
Published : October 7, 2026 at 10:14 PM IST
गया: बिहार के गया जी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. कार्रवाई में देशी राइफल, 9 एमएम कार्बाइन समेत 4 हथियारों की बरामद किए है. साथ ही वॉकी-टॉकी, 92 कारतूस और एक मैगजीन भी मिला है.
जंगल में छिपाकर रखा था नक्सलियों ने हथियार
एसएसबी 29वीं वाहिनी के उप कमांडेंट ने बताया कि, सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था, कि धनगाई थाना अंतर्गत घने जंगल में जमीन के अंदर हथियारों का जखीरा छुपा कर रखा गया है. इस जानकारी के बाद एसएसबी 29वीं वाहिनी धनगाई और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की.
धनगाई जंगल में एसएसबी का सर्च ऑपरेशन
उप कमांडेंट आगे बताया कि, सुरक्षा बलों ने धनगाई थाना क्षेत्र के तिलेटांड़ से हिसीर जाने वाले जंगल में ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान घने जंगल वाले इलाके में सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई. तलाशी के दौरान एक स्थान की खुदाई पर प्लास्टिक में पैक हथियारों का जखीरा मिला.
कार्बाइन-कट्टा, 92 कारतूस बरामद
सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान उक्त स्थान से 9 एमएम का एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, एक देशी पिस्तौल, एक देशी राइफल की बरामदगी की गई. वहीं, 92 कारतूस भी बरामद किए गए. इसके अलावा मौके से वॉकी-टॉकी और एक मैगजीन भी बरामद किया गया है. फिलहाल बताया जा रहा है, कि हथियार के जखीरे को पूर्व में नक्सलियों के द्वारा छुपा कर रखा गया था.
Joint Operation Leads to Recovery of Arms & Ammunition Dump in Gaya, Bihar On 07.10.2026, in a joint operation by 29th Battalion #SSB and #BiharPolice an arms and ammunition dump was unearthed in the forest area of Dhangai–Teletand, Gaya Ji, Bihar. 1/3 https://t.co/JT56MRTwon— Defence News Of INDIA (@DefenceNewsOfIN) October 7, 2026
उप कमांडेंट रवि भूषण के नेतृत्व में अभियान
यह अभियान एसएसबी 29वीं वाहिनी के उप कमांडेंट रवि भूषण के नेतृत्व में चला. इसमें एसएसबी 29 वीं वाहिनी धनगाई कैंप के सहायक कमांडेंट सनोज कुमार, धनगाई थानाध्यक्ष श्रवण राम और एसएसबी- पुलिस के जवान शामिल थे. तिलेटाड़ के जंगल से हथियारों की बरामदगी को बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है.
''धनगाई थाना अंतर्गत तिलेटांङ के जंगल में सर्च ऑपरेशन चला. इस दौरान बड़ी सफलता मिली है. कई हथियारों की बारामदगी की गई है. वहीं, 92 कारतूस भी मिले हैं. इस सफलता के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है.'' - रवि भूषण, उप कमांडेंट, एसएसबी 29वीं वाहिनी
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