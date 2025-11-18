ETV Bharat / state

गुलाबी नगरी का 298 साल का सफर : जानिए कैसे सवाई जय सिंह II ने जयपुर में बनाया विश्व प्रसिद्ध बाजार

जयपुर स्थापना दिवस पर जानिए गुलाबी शहर के बाजार निर्माण को लेकर महाराजा जयसिंह से जुड़े कई रोचक किस्से...

महाराजा सवाई जय सिंह II की मूर्ति
महाराजा सवाई जय सिंह II की मूर्ति (सौजन्य : फाइल फोटो और जयपुर रॉयल फैमिली)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 11:21 AM IST

Updated : November 18, 2025 at 11:35 AM IST

जयपुर : विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर अपनी सुंदरता, सुव्यवस्थित बसावट और अनूठे बाजारों की पहचान के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. शहर के 298 साल पुराने इतिहास में हर निर्माण, हर रास्ता और हर बाजार महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की दूरदृष्टि, व्यापारिक दृष्टिकोण और वैश्विक सोच का प्रमाण है. इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत बताते हैं कि जयपुर की बसावट केवल स्थापत्य कला का नमूना नहीं, बल्कि एक सुविचारित आर्थिक और सामाजिक योजना थी, जिसने जयपुर को कारोबार का केंद्र बना दिया.

एक किस्से ने बदल दी बाजारों की तस्वीर : शेखावत के अनुसार, जयपुर शहर की बसावट के शुरुआती दिनों में एक दिलचस्प घटना ने महाराजा सवाई जय सिंह को बाजार व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए प्रेरित किया. कवि आत्माराम के किस्से का जिक्र करते हुए वे बताते हैं कि जब राजा घोड़े पर सवार होकर अपने सैन्य दल के साथ रामगंज से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तरफ ऊंट की खाल से बने 'सींधड़ों' (ड्रम) में तेल बेचा जा रहा था और उसके ठीक पास एक सेठ मिट्टी से बनी हांडी से देसी घी बेच रहा था.

जयपुर स्थापना दिवस पर विशेष (सौजन्य : ईटीवी भारत)

आस-पास ही सेठ, जौहरी और हलवाई भी अपनी दुकानों पर बैठे थे. व्यापार के इस बिखरे और अव्यवस्थित रूप को देखकर जय सिंह ने तत्काल निर्णय लिया और शहर को व्यवस्थित, अलग-अलग व्यापार आधारित बाजारों में विभाजित कर दिया. यही सोच आगे चलकर जयपुर को देश के सबसे सुव्यवस्थित और नियोजित बाजारों वाले शहरों में शामिल करती है.

पढ़ें. इस जगह पर रखी गई थी सुनियोजित शहर जयपुर की नींव, जानिए कैसे शहर बना 'पिंक सिटी'

जयपुर स्थापना के बारे में जानें
जयपुर स्थापना के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

चीन के प्राचीन शहर का नक्शा मंगवाया : इतिहासकार शेखावत बताते हैं कि शहर की बसावट को लेकर महाराजा सवाई जय सिंह कोई साधारण तैयारी नहीं कर रहे थे. उन्होंने विश्व के कई देशों की यात्रा की और वहां के नगर विन्यास का अध्ययन किया. इसी दौरान उन्होंने चीन के प्राचीन चांघांग (अब शीआन) शहर का नक्शा मंगवाया और उसके आधार पर जयपुर के ढांचे में कई सुधार किए. विदेशी विद्वानों से भी सलाह ली गई. इसी कड़ी में यूरोपियन पादरी डी.सिल्वा के सुझाव महाराजा सवाई जय सिंह को इतने पसंद आए कि उन्होंने उन्हें सामंत की उपाधि देकर नींदड़ की जागीर दी. आज भी उनके वंशज जयपुर के सुभाष चौक में निवास करते हैं.

महाराजा सवाई जय सिंह II
महाराजा सवाई जय सिंह II (सौजन्य : जयपुर रॉयल फैमिली)

पढ़ें. कैसे यहां के हुक्मरानों ने निकाला पेयजल समस्या का तोड़ ? जानें गुलाबी शहर के राजधानी बनने की दास्तां

सुव्यवस्थित बाजार की संरचना
सुव्यवस्थित बाजार की संरचना (ETV Bharat GFX)

162 दुकानों से शुरू हुआ जयपुर का बाजार तंत्र : जयपुर की बसावट पर लिखने वाले सभी लेखकों और इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि राजा ने देशभर से कुशल कारीगरों और कलाकारों को जयपुर बुलाया. उनके हुनर, कला और व्यापार के अनुसार उन्हें अलग-अलग मार्ग और बाजार दिए गए, ताकि वे व्यवस्थित तरीके से व्यापार कर सकें. सबसे पहले 162 दुकानों का व्यापारिक केंद्र बनाकर बाजार व्यवस्था को संगठित रूप दिया गया. काबुल और कंधार से आए सिख जड़िया परिवारों के कारण ही जड़ियों का रास्ता अस्तित्व में आया, जहां सराफा व्यापार भी फलता-फूलता था.

जयपुर के बाजार
जयपुर के बाजार (सौजन्य : ईटीवी भारत (फाइल फोटो))

पढ़ें. स्थापना के बाद 148 साल तक पीला रंग रहा जयपुर की पहचान, जानिए इसके Pink City बनने की कहानी

रास्तों के साथ चलती आई लोक कहावतें : ढूंढाड़ क्षेत्र की कई पुरानी लोकोक्तियां भी जयपुर के बाजारों की विविधता को दर्शाती हैं. जैसे 'जैपर में छे तरह-तरह का बाजार, परतानियां का रस्ता में छे भांत-भांत का अचार' और हलवाइयों से भरे हनुमान के रास्ते के बारे में लोकप्रिय कहावत थी 'हनुमान का रास्ता और पूड़ी से, हलवा सस्ता'. यह रास्ता बड़े आयोजनों के भोजन की तैयारी का मुख्य केंद्र भी माना जाता था. यहां के हलवाइयों की पकवान कला दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी.

जयपुर की मिठाई विरासत
जयपुर की मिठाई विरासत (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. ब्रह्मांड की परिकल्पना पर बसाया गया था शहर, वास्तु कला और आध्यात्म का अनूठा उदाहरण

जयपुर में इजाद हुआ चौघनी का लड्डू : भारत में प्रचलित मिठाइयों में जयपुर की पहचान चौघनी के लड्डू से भी है. मोटी बूंदी, चार गुना शक्कर और घी से बने ये लड्डू पहली बार महाराजा सवाई जय सिंह के शासनकाल में तैयार किए गए. उस दौर के सामाजिक कार्यक्रमों में इन लड्डुओं का परोसा जाना राजसी शान माना जाता था. साथ ही दाना मेथी, झर की पकोड़ी, गोल कचौरी, मिश्री मावा, थाल की बर्फी, घेवर और फीणी भी आम लोगों को आकर्षित करती थी. इन स्वादिष्ट पकवानों के लिए लोग मीलों पैदल चलकर आते थे.

अजमेरी गेट
अजमेरी गेट (सौजन्य : ईटीवी भारत (फाइल फोटो))

पढ़ें. फोटो-पेंटिंग एग्जिबिशन : दीया कुमारी बोलीं- ये पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं, बल्कि जयपुर का इतिहास है

जयपुर का पहला 'कॉम्पलेक्स' - कटला : इतिहासकार शेखावत बताते हैं कि जयपुर के बाजारों की सुरक्षा चौकीदार मीणाओं के हाथ में थी. उनकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि सराफा व्यापारी महंगे जेवरात सड़क किनारे रखे बक्सों में बंद कर घर चले जाते थे. इसी कालखंड में बड़ी चौपड़ पर 'कटला' का निर्माण हुआ, जो आज के समय के व्यापारिक कॉम्पलेक्स की अवधारणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है. यह निर्माण शर्तानुसार भूमि दान देकर सीकर के पुरोहित जी की देख रेख में करवाया गया था.

जयपुर के बाजार
जयपुर के बाजार (सौजन्य : ईटीवी भारत (फाइल फोटो))

पढ़ें .जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज, दोनों मेयर और सांसद ने मिलकर दिया 'एक जयपुर' का संदेश

सुविचारित सपनों का शहर है जयपुर : इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, जयपुर केवल ईंट और पत्थर से बना शहर नहीं, बल्कि एक सपने, दूरदर्शिता और व्यवस्थित सोच का उदाहरण है. 298 सालों का यह सफर बताता है कि कैसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की वैश्विक सोच, कारीगरों के प्रति सम्मान और व्यापार-केंद्रित दृष्टिकोण ने जयपुर को संसार के सबसे खास शहरों की सूची में शामिल किया.

जयपुर स्थापना दिवस
SAWAI JAI SINGH II
PLANNED MARKETS IN JAIPUR CITY
जयपुर का बाजार निर्माण
