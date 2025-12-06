ETV Bharat / state

ऊना जिला को विदेशी सिगरेट का चस्का, तीन साल में पकड़े गए 2913 पैकेट, भरना पड़ा जुर्माना

विदेश से अवैध तरीके से सिगरेट लाने के सभी मामले हिमाचल के ऊना जिले से ही जुड़े हैं.

foreign cigarettes seized in Una
ऊना जिला को विदेशी सिगरेट के 2813 पैकेट पकड़े गए (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 11:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: गैर कानूनी रूप से हर फिक्र को धुएं में उड़ाना महंगा पड़ता है. विदेश यात्रा पर जाने वाले अक्सर वहां से महंगी विदेशी सिगरेट के ब्रांड के पैकेट अवैध रूप से ले आते हैं. पकड़े जाने पर नियमों के अनुसार जुर्माना भरना पड़ता है. हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले से भी लोग विदेश जाते हैं. कई लोग विदेश में काम करते हैं. घर आने पर शौकिया तौर पर सिगरेट के पैकेट लाते हैं, लेकिन अवैध तरीके से लाए गए सिगरेट ब्रांड पर जुर्माना भरना पड़ता है और सिगरेट पैकेट जब्त कर लिए जाते हैं.

हिमाचल विधानसभा में विदेशी सिगरेट की तस्करी अथवा अवैध तरीके से उन्हें लाने से जुड़ा सवाल आया था. विंटर सेशन के दौरान पच्छाद से भाजपा विधायक रीना कश्यप ने जानकारी मांगी थी. सवाल अतारांकित था और राजस्व विभाग से संबंधित था. रीना कश्यप जानना चाहती थीं कि तीन साल में राज्य में अवैध तरीके से विदेशी की सिगरेट लाने के मामले सामने आए हैं. इससे कोटपा-2003 के प्रावधानों की उल्लंघना हो रही है. रीना कश्यप का सवाल था कि आबकारी व कराधान विभाग ने तीन साल में कितने मामले पकड़े और कितनी ड्यूटी वसूल की गई है.

जिला ऊना से ही आए सारे मामले

विदेश से अवैध तरीके से सिगरेट लाने के सारे मामले ऊना जिला से ही जुड़े हैं. हालांकि मामले न के बराबर हैं, लेकिन एक ही जिला के हैं. वर्ष 2022-23 व 2023-24 में दो साल में तो कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन वर्ष 2024 में दो व 2025-26 में अक्टूबर तक एक मामला सामने आया. वर्ष 2024-25 में ऊना जिला में पकड़े गए दो मामलों में 2690 पैकेट विदेशी सिगरेट के पकड़े गए. इसी प्रकार इस साल में अक्टूबर अंत तक 223 पैकेट विदेशी सिगरेट के पकड़े गए. पिछले साल पकड़े गए 2690 पैकेट को लेकर राजस्व विभाग ने 90,400 रुपए जुर्माना वसूला. इस साल 223 पैकेट लाने पर 7500 रुपए जुर्माना किया गया.

ये भी पढ़ें: सुख की सरकार के लिए चिंता की बात, इन कारणों से टैक्स कलेक्शन में गिरावट, जानिए वेतन व पेंशन के खर्च की A B C

ये भी पढ़ें: चिट्टा तस्करी मामले में बैंक अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार, हमीरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन

TAGGED:

CIGARETTES SMUGGLED FROM ABROAD
FOREIGN CIGARETTE SMUGGLING IN UNA
HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
ऊना जिला में विदेशी सिगरेट
FOREIGN CIGARETTES SEIZED IN UNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.