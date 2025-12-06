ETV Bharat / state

ऊना जिला को विदेशी सिगरेट का चस्का, तीन साल में पकड़े गए 2913 पैकेट, भरना पड़ा जुर्माना

शिमला: गैर कानूनी रूप से हर फिक्र को धुएं में उड़ाना महंगा पड़ता है. विदेश यात्रा पर जाने वाले अक्सर वहां से महंगी विदेशी सिगरेट के ब्रांड के पैकेट अवैध रूप से ले आते हैं. पकड़े जाने पर नियमों के अनुसार जुर्माना भरना पड़ता है. हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले से भी लोग विदेश जाते हैं. कई लोग विदेश में काम करते हैं. घर आने पर शौकिया तौर पर सिगरेट के पैकेट लाते हैं, लेकिन अवैध तरीके से लाए गए सिगरेट ब्रांड पर जुर्माना भरना पड़ता है और सिगरेट पैकेट जब्त कर लिए जाते हैं.

हिमाचल विधानसभा में विदेशी सिगरेट की तस्करी अथवा अवैध तरीके से उन्हें लाने से जुड़ा सवाल आया था. विंटर सेशन के दौरान पच्छाद से भाजपा विधायक रीना कश्यप ने जानकारी मांगी थी. सवाल अतारांकित था और राजस्व विभाग से संबंधित था. रीना कश्यप जानना चाहती थीं कि तीन साल में राज्य में अवैध तरीके से विदेशी की सिगरेट लाने के मामले सामने आए हैं. इससे कोटपा-2003 के प्रावधानों की उल्लंघना हो रही है. रीना कश्यप का सवाल था कि आबकारी व कराधान विभाग ने तीन साल में कितने मामले पकड़े और कितनी ड्यूटी वसूल की गई है.

जिला ऊना से ही आए सारे मामले