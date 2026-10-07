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प्यास बुझाने वाले बांध बने 'डेथ ट्रैप': बुंदेलखंड में 29 नौजवानों की गई जान, जानिए किनारों पर क्यों है मौत का साया?

प्यास बुझाने वाले बांध बने 'डेथ ट्रैप' ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी : अगर प्राण बचाने वाला काल बन जाए तो हैरानी होना स्वाभाविक है. यही हाल इन दिनों बुंदेलखंड की धरती पर देखने को मिल रहा है, यहां सालों से जो बांध जीवन देते थे, वही अब कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म दे रहे हैं. झांसी मंडल के डैम और जलाशय इन दिनों पिकनिक, मौज-मस्ती, सेल्फी और रील बनाने के खतरनाक ठिकाने बन चुके हैं, जिसका खामियाजा कई युवाओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है. स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते तीन सालों में डूबने से 29 युवाओं की मौत हो चुकी है. इस साल भी यह आंकड़ा नौ तक पहुंच चुका है. जो अपनेआप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है. इस रिपोर्ट में जानिए आम जनता की लापरवाही और सुरक्षा इंतजाम समेत सबकुछ, पढ़िए...

इन बांधों पर हादसों की कई घटनाओं में एक समान पैटर्न देखने को मिलता है. लोग दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, फिर नहाने या फोटो-वीडियो बनाने के लिए पानी के करीब चले जाते हैं. कई बार यहीं कुछ मिनट की जल्दबाजी जिंदगी के आखिरी पल साबित हो जाती है. सुकुवां-ढुकुवां बांध में 2025 के जुलाई महीने में 28 वर्षीय युवक सेल्फी लेते समय तेज बहाव में आकर बह गया था. करीब 14 घंटे चले रेस्क्यू के बाद उसका शव बरामद किया गया था.

खतरनाक हालात के बावजूद भी कई संवेदनशील स्थानों पर लोग स्पिलवे और गहरे पानी के किनारे तक पहुंच जाते हैं. सुकुवां-ढुकुवां बांध में हाल में तीन दोस्तों की डूबने से मौत की घटना सामने आई. इससे पहले अगस्त में भी इसी बांध में सेल्फी लेते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया था. करीब 38 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया था. पारीछा, डोंगरी और सुकुवां-ढुकुवां बांधों को ऐसे स्थानों में बताया गया है, जहां डूबने की घटनाएं बार-बार सामने आती रही हैं.

स्पिलवे और गहरे पानी के किनारे पहुंच जाते हैं लोग

दरअसल, पारीछा, सुकुवां-ढुकुवां, डोंगरी, पहुज और अठोंदना जैसे जलाशय बरसात के मौसम में पानी से लबालब हो जाते हैं. इस साल अगस्त-सितंबर में भारी बारिश के बाद पारीछा और सुकुवां-ढुकुवां बांधों से पानी की निकासी तक करनी पड़ी. सितंबर की शुरुआत में पारीछा बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बेतवा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा था. ऐसे समय में तेज बहाव, गहराई और अचानक बदलते जलस्तर के कारण बांधों के आसपास जोखिम और बढ़ जाता है.

प्यास बुझाने वाले बांध बने 'डेथ ट्रैप' (Video Credit; ETV Bharat)

हादसों का पैटर्न कैसा. (ETV Bharat)

पिकनिक मनाने गए, फिर नहीं लौटे

पारीछा बांध भी लगातार ऐसे हादसों का गवाह बनता रहा है. 2025 के अप्रैल में 22 वर्षीय छात्र आदित्य राजपूत की नहाते समय डूबने से मौत हुई थी. उसी साल जून में जन्मदिन की पार्टी मनाने पहुंचे 14 वर्षीय रिंकू की भी गहरे पानी में डूबने से जान चली गई थी. दोनों घटनाओं में युवक और किशोर अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे थे.

बांध (Photo Credit; ETV Bharat)

फोटो, वीडियो-रील बन रही वजह

बांधों के आसपास सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बनाने का चलन भी खतरे को बढ़ा रहा है. पानी गिरने वाले स्पिलवे, ऊंचे किनारे और तेज बहाव वाले हिस्से युवाओं के लिए फोटो और वीडियो का आकर्षण बन रहे हैं. कई बार लोग यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कुछ कदम आगे गहराई और बहाव कितना है और हादसे का शिकार हो जाते हैं. इस साल अप्रैल महीने में डोंगरी बांध में 11वीं कक्षा के चार छात्र नाव से पानी के बीच रील बनाने पहुंचे थे. नाव पलटने से दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो को बचा लिया गया था.

बांध (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था के हालात

हादसों के बावजूद बांधों के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल बने हुए हैं. कई जगह गहरे पानी की ओर जाने से रोकने के लिए स्थायी बैरिकेडिंग नहीं है. कुछ स्थानों पर चेतावनी बोर्ड पर्याप्त संख्या में नहीं हैं या दूर से दिखाई नहीं देते. ऐसे में पहली बार बांध पर पहुंचने वाले लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कहां जाना जानलेवा हो सकता है.

ये रखें सावधानी. (ETV Bharat)

इसके अलावा बांधों पर सुरक्षा के लिए केवल सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाना पर्याप्त नहीं माना जा सकता. स्पिलवे और गहरे पानी वाले हिस्सों की स्पष्ट पहचान, मजबूत बैरिकेडिंग, प्रवेश प्रतिबंध, नियमित निगरानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और जरूरत के अनुसार रेस्क्यू उपकरण उपलब्ध कराना जरूरी है. साथ ही, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को ऐसे स्थानों पर नियमित निगरानी के साथ लोगों को जागरूक करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए.

बांध (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिलाधिकारी ?

झांसी के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सिंचाई विभाग की होती है. बांध सुरक्षा समिति के माध्यम से यह कार्य किया जाता है. सुकुवा दुकुवां बांध पर रेलिंग लगाई गई है. सायरन और गार्ड भी तैनात रहते हैं. अब यह व्यवस्था भी की जा रही है की छुट्टी के दिनों में जब बड़ी संख्या में लोग बांध पर पहुंचते हैं, तो स्थानीय थाने और चौकी से अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी लगाई जाती है और लोगों को लगातार चेतावनी दी जाती है.

बांध (Photo Credit; ETV Bharat)

कुल मिलाकर जिस प्रकार जलाशयों में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसने आम लोगों की लापरवाही के साथ-साथ बांधों के आसपास के सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके समाधान के लिए जहां एक तरफ लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ हादसों वाली जगहों पर चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, प्रवेश प्रतिबंध, नियमित निगरानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करना बेहद आवश्यक है, ताकि ऐसे हादसों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.



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