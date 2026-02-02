हिमाचल में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत, 6 दिन पहले ही हुआ था एडमिट
हिमाचल में गौड़ा स्थित नशा मुक्ति केंद्र में एक 29 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 11:51 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर के गौड़ा क्षेत्र में संचालित एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस हर एंगल से मामले में जांच कर रही है. मृतक युवक की पहचान साहिल ठाकुर (उम्र 29 साल) निवासी सरकाघाट, जिला मंडी के रूप में हुई है.
केंद्र परिसर में बेहोश पाया गया था युवक
एएसपी हमीरपुर राजेश उपाध्याय ने बताया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को साहिल के परिजनों ने उसे हमीरपुर के गौड़ा क्षेत्र में चल रहे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था. रविवार दोपहर को साहिल केंद्र परिसर में बेहोश हालात में पाया गया. जब नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने फौरन युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. युवक की अचानक हुई मौत से न सिर्फ परिजन बल्कि स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं. नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की सुरक्षा और इलाज व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
"पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और सभी संबंधित पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों, स्टाफ और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी." - राजेश उपाध्याय, एएसपी हमीरपुर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
वहीं, इस घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह ने तुरंत पुलिस टीम को मौके पर भेजा और प्रारंभिक जांच शुरू करवाई. रविवार शाम को पुलिस की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके. वहीं, युवक की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? नशा मुक्ति केंद्र में उसे किस प्रकार का इलाज दिया जा रहा था? कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई है? इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.