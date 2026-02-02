ETV Bharat / state

हिमाचल में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत, 6 दिन पहले ही हुआ था एडमिट

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर के गौड़ा क्षेत्र में संचालित एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस हर एंगल से मामले में जांच कर रही है. मृतक युवक की पहचान साहिल ठाकुर (उम्र 29 साल) निवासी सरकाघाट, जिला मंडी के रूप में हुई है.

केंद्र परिसर में बेहोश पाया गया था युवक

एएसपी हमीरपुर राजेश उपाध्याय ने बताया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को साहिल के परिजनों ने उसे हमीरपुर के गौड़ा क्षेत्र में चल रहे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था. रविवार दोपहर को साहिल केंद्र परिसर में बेहोश हालात में पाया गया. जब नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने फौरन युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. युवक की अचानक हुई मौत से न सिर्फ परिजन बल्कि स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं. नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की सुरक्षा और इलाज व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.