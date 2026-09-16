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29 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या का आशंका, पीएम रिपोर्ट में खुलेंगे मौत का राज

उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से 29 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है. युवक यूपी के हापुड़ जिले का रहने वाला था.

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मौके पर पहुंची. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2026 at 5:44 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है. हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र 29 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का नाम अमन ठाकुर बताया जा रहा है, जिसकी लाश घर के अंदर ही मिली है. शुरुआती जांच में अमन ठाकुर के गले पर तार जैसे कुछ निशान मिले है. इसी वजह से उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यूपी के हापुड़ का रहने वाला था अमन: पुलिस ने बताया कि मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि 29 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अमन ठाकुर मूल रूप से यूपी के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है. अमन ठाकुर पिछले कुछ समय से जवाहर नगर में एक महिला के घर पर रह रहा था.

गले पर तार से चोट जैसे निशान मिले: मामला उस वक्त और संदिग्ध हो गया, जब शुरुआती जांच में युवक के गले पर तार से चोट जैसे निशान मिलने की बात सामने आई. ऐसे में पुलिस अब मौत को सामान्य मानकर नहीं चल रही, बल्कि हत्या के एंगल से भी जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस की जांच का फोकस अब उस घर में मौजूद लोगों और युवक के आखिरी समय की गतिविधियों पर है. घटना के वक्त घर में कौन-कौन मौजूद था? अमन की मौत से पहले उसके साथ क्या हुआ? गले पर मिले निशान कैसे आए? और क्या युवक की किसी से रंजिश या विवाद था? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है.

फिलहाल पुलिस जिस महिला के यहां अमन रहता था, उसके दामाद समेत घर में मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है. पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है. एसपी सिटी मनोज कत्याल के मुताबिक मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा. उसी के आधार पर आगे का कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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